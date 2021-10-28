Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Дієтичні рецепти на Геловін 2021 – салат капрезе-монстр і перець "Ліхтар Джека" з кіноа

Ірина Маслова
28 жовтня, 12:46
Це все дуже швидко приготувати. Щодо капрезе, то крім базиліку, потрібні мінімоцарела та чері. Для фаршированих перців – кабачки або цукіні, кіноа та зелень

Найголовніше, що потрібно зробити напередодні Геловіна, – це приготувати традиційний гарбуз зі свічкою всередині. Далі – святковий стіл. Рецепти від Womenshealthmag.com саме для тих, хто любить смачну та здорову їжу.

Класичний капрезе оформлюється у вигляді монстра або очей монстра – як хочете, а перець "Ліхтар Джека" начиняється кабачками, кіноа та зеленню.

Дієтичні рецепти на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Салат капрезе-монстр

Салат капрезе-монстр / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Інгредієнти:

  • Зелений базилік
  • Мінімоцарела
  • Чорні оливки
  • Чері
  • Бальзамічний соус

Як приготувати:

Реклама
  1. Нарізати помідори та оливки кільцями. Ложкою злегка розім'яти моцарелу.
  2. Викласти листя базиліку на тарілку, зверху – помідори, моцарелу та оливки.
  3. Полити оливковою олією і додати бальзамічний соус за смаком.

Читайте також:

Фарширований перець "Ліхтар Джека"

Фарширований перець "Ліхтарик Джека" / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Інгредієнти:

Реклама
  • Болгарський перець – 6 шт.
  • Кіноа – 150 г
  • Кабачки чи цукіні – 1 шт.
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Оливкова олія, спеції, зелень.

Як приготувати:

  1. Кіноа промити та відварити, як зазначено на упаковці. Додати спеції та олію.
  2. Кабачки або цукіні дрібно нарізати та обсмажити зі спеціями.
  3. Цибулю та моркву подрібнити, додати до кабачків та готувати ще 5 хвилин.
  4. Перці вимити, прибрати серцевину та відрізати капелюшки. Вирізати "мордочки" Джека. Капелюшки можна подрібнити і додати до обсмажених овочів.
  5. Зелень подрібнити, змішати з овочами та кіноа, начинити перці.

Читайте також: