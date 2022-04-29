До неможливості швидкий рецепт соковитої курки на обід

Мінімум інгредієнтів та правильні спеції – обов'язково буде смачно, коли у головній ролі курка. Головне – знати правила її приготування.
Для цього рецепта підійде будь-яка частина птиці, але стегна і готуються швидше, і є соковитіше.
Рецепт швидкої соковитої курки на обід / Фото: Sana Channel
На олії, в якій обсмажувалося м'ясо, обсмажується цибуля. Потім поверніть курку назад і залийте сметаною.
На каналі Sana Channel радять подавати цей обід з картопляним пюре.
Соковита курка на обід
Курка в сметані на обід / Фото: Sana Channel
Інгредієнти:
- 1 кг курки;
- 200 г сметани;
- 3 великі цибулини;
- 300 мл гарячої води;
- спеції, сіль, перець.
Якщо любите курку на вечерю, обсмажте куряче філе в яєчних білках. Воно виходить дуже ніжним, як це зробити дивіться тут.
Як приготувати:
- Курку промити, обсушити та видалити шкірку. Натерти сіллю, перцем та спеціями, злегка обмазати олією і залишити на кілька хвилин.
- Нарізати цибулю і обсмажити на добре розігрітій олії курку до рум'яної скоринки. Перекласти на тарілку.
- У цій же сковороді обсмажити цибулю до золотавоості. Додати сметану та гарячу воду. Дати закипіти й додати сіль.
- Повернути курку в сковороду та готувати під кришкою 15 хвилин.
Тут знайдете рецепт курки по-мексиканськи, яка сподобається всій сім'ї.