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До неможливості швидкий рецепт соковитої курки на обід

Ірина Маслова
29 квітня, 09:24
Потрібні курячі стегна, вони швидко готуються і виходять соковитими. Крім солі та перцю, візьміть свої улюблені спеції

Мінімум інгредієнтів та правильні спеції – обов'язково буде смачно, коли у головній ролі курка. Головне – знати правила її приготування.

Для цього рецепта підійде будь-яка частина птиці, але стегна і готуються швидше, і є соковитіше.

Рецепт швидкої соковитої курки на обід / Фото: Sana Channel

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На олії, в якій обсмажувалося м'ясо, обсмажується цибуля. Потім поверніть курку назад і залийте сметаною.

На каналі Sana Channel радять подавати цей обід з картопляним пюре.

Соковита курка на обід

Курка в сметані на обід / Фото: Sana Channel

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Інгредієнти:

  • 1 кг курки;
  • 200 г сметани;
  • 3 великі цибулини;
  • 300 мл гарячої води;
  • спеції, сіль, перець.

Якщо любите курку на вечерю, обсмажте куряче філе в яєчних білках. Воно виходить дуже ніжним, як це зробити дивіться тут.

Як приготувати:

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  1. Курку промити, обсушити та видалити шкірку. Натерти сіллю, перцем та спеціями, злегка обмазати олією і залишити на кілька хвилин.
  2. Нарізати цибулю і обсмажити на добре розігрітій олії курку до рум'яної скоринки. Перекласти на тарілку.
  3. У цій же сковороді обсмажити цибулю до золотавоості. Додати сметану та гарячу воду. Дати закипіти й додати сіль.
  4. Повернути курку в сковороду та готувати під кришкою 15 хвилин.

Тут знайдете рецепт курки по-мексиканськи, яка сподобається всій сім'ї.