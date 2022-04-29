До невозможности быстрый рецепт сочной курицы на обед

Минимум ингредиентов и правильные специи – обязательно получится вкусно, когда в главной роли курица. Главное – знать правила ее приготовления.
Для этого рецепта подойдет любая часть птицы, но бедра и готовятся быстрее, и получаются сочнее.
Рецепт быстрой сочной курицы на обед / Фото: Sana Channel
На масле, в котором обжаривалось мясо, обжарится лук. Затем верните курицу назад и залейте сметаной.
На канале Sana Channel советуют подавать этот обед с картофельным пюре.
Сочная курица на обед
Курица в сметане на обед / Фото: Sana Channel
Ингредиенты:
- 1 кг курицы;
- 200 г сметаны;
- 3 больших луковицы;
- 300 мл горячей воды;
- специи, соль, перец.
Если любите курицу на ужин, то обжарьте куриное филе в яичных белках. Оно получается очень нежным, как это сделать смотрите здесь.
Как приготовить:
- Курицу промыть, обсушить и удалить кожицу. Натереть солью, перцем и специями, слегка обмазать растительным маслом и оставить на несколько минут.
- Нарезать лук и обжарить на хорошо разогретом масле курицу до румяной корочки. Убрать на тарелку.
- В этой же сковороде обжарить лук до золотистости. Добавить сметану и горячую воду. Дать закипеть и добавить соль.
- Вернуть курицу в сковороду и готовить под крышкой 15 минут.
Здесь найдете рецепт курицы по-мексикански, которая понравится всей семье.