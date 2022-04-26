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Как просто приготовить вкусную курицу в духовке и сковороде

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 апреля, 11:23
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Если курица была в маринаде, ее все равно нужно обсушить перед запеканием или обжариванием. Это не распарит кожицу в процессе, а сделает ее хрустящей
Как приготовить курицу вкусно
Как приготовить курицу вкусно / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Обычно мы готовим интуитивно, ссылаясь на свой личный опыт, поэтому для многих советы и лайфхаки лишни.

Но даже такое, казалось бы, простое блюдо, как картофельное пюре, требует своих правил. И, конечно, курица, – не исключение.

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Мы же хотим получить сочное мясо, хрустящую корочку и идеальный вкус, который обеспечивают правильные специи и приправы.

Все рекомендации от опытных кулинаров и сайта Мashed.com.

Как вкусно приготовить курицу

Особенно вкусной курица получается, если добавить к ней немного цитрусовых
Особенно вкусной курица получается, если добавить к ней немного цитрусовых / Фото: instagram.com/kniga_receptov_pp/

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Все начинается с самой тушки. Лучше, если она будет свежей. То есть купил незамороженную и стал готовить.

Замороженное мясо должно оттаять, причем естественным образом. Не нужно помогать ему это горячей водой и тем более в микроволновке.

Разве что налейте в кастрюлю холодную воду и положите туда курицу.

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Если выбрали запекание, то перед тем, как добавлять специи, оботрите тушку бумажным полотенцем.

Ваша курица была в маринаде? Ее все равно нужно обсушить. Так удалится лишняя влага и получится хрустящая золотистая корочка.

Многие смазывают курицу растительным маслом, майонезом или горчицей. Не нужно делать это обильно. Тоже, чтобы избежать сильного распаривания кожицы.

Место приготовления тоже имеет огромное значение. Эксперты не рекомендуют запекать курицу и любые ее части на решетке. Для этого лучше использовать форму для запекания.

Не менее важна температура разогретой духовке. Ориентируемся на среднюю – 190 градусов.

Солить мясо советуют сначала не важно, будете вы ее готовить в духовке или жарить на сковороде. Для маринада, кроме любимых специй и трав, используйте кефир или натуральный йогурт.

Здесь читайте, что делать, если вы пересолили еду.

Лучшие специи для курицы, кроме соли и перца, кайенский, красный перец, тимьян, базилик и розмарин. Из трав – петрушка. Используйте сушеный чеснок.

А как сварить фасоль, чтобы она приготовилась правильно и не разварилась – смотрите здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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