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Мексиканське куряче рагу – готується за 30 хвилин, сподобається всій сім'ї

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 квітня, 17:22
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Мексиканське – отже, треба не шкодувати гострих спецій і додати консервовану кукурудзу. На гарнір відваріть рис
Мексиканське куряче рагу
Мексиканське куряче рагу / Фото: www.mashed.com

Рецептів з курячим філе для швидкої вечері тисячі, дуже соковитим воно виходить, якщо обсмажити у збитих яєчних білках.

Спробуйте мексиканське куряче рагу, яке готується в одній сковороді буквально за 30 хвилин. Крім філе, потрібні консервована кукурудза та томати у власному соку. Якщо є свіжі, візьміть їх.

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Подавайте з нарізаним лимоном та кінзою, на гарнір можна відварити рис. Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

Мексиканське куряче рагу

Мексиканське куряче рагу
Мексиканське куряче рагу / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 1 шт. цибуля, болгарський перець;
  • 4 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. суміші порошку чилі, паприки;
  • по 1/2 ч. л. кмину, орегано, меленого коріандру;
  • 2 курячі філе, нарізані кубиками;
  • 1 б. консервованих помідорів;
  • 1 склянка курячого бульйону – за бажанням;
  • 150 г консервованої кукурудзи;
  • сіль, перець.

Якщо віддаєте перевагу вечері без м'яса, приготуйте рагу з квасолі та кукурудзи. Як це зробити – дивіться тут.

Як приготувати:

  1. Нагрійте оливкову олію у великій сковороді.
  2. Обсмажте цибулю та перець близько 5 хвилин. Додайте часник і готувати ще хвилину, постійно помішуючи. Додайте спеції та готуйте близько 2 хвилин.
  3. Додайте нарізану кубиками курку і готуйте близько 3 хвилин.
  4. Влийте консервовані помідори та курячий бульйон, добре перемішайте та доведіть до кипіння. Накрийте кришкою сковороду, зменшіть вогонь до мінімуму і тушкуйте 15 хвилин.
  5. Додайте кукурудзу, сіль та перець за смаком, тушкуйте 5 хвилин.
  6. Подавайте з рисом, лимоном, нарізаною кінзою.

На відео дивіться, як приготувати мексиканське куряче рагу.

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Тут рецепт для мультиварки, в ній приготувати дуже смачне рагу зі свинини.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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