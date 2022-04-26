Мексиканське куряче рагу – готується за 30 хвилин, сподобається всій сім'ї

Рецептів з курячим філе для швидкої вечері тисячі, дуже соковитим воно виходить, якщо обсмажити у збитих яєчних білках.
Спробуйте мексиканське куряче рагу, яке готується в одній сковороді буквально за 30 хвилин. Крім філе, потрібні консервована кукурудза та томати у власному соку. Якщо є свіжі, візьміть їх.
Подавайте з нарізаним лимоном та кінзою, на гарнір можна відварити рис. Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.
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Мексиканське куряче рагу
Інгредієнти:
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 1 шт. цибуля, болгарський перець;
- 4 зубчики часнику;
- 1 ч. л. суміші порошку чилі, паприки;
- по 1/2 ч. л. кмину, орегано, меленого коріандру;
- 2 курячі філе, нарізані кубиками;
- 1 б. консервованих помідорів;
- 1 склянка курячого бульйону – за бажанням;
- 150 г консервованої кукурудзи;
- сіль, перець.
Якщо віддаєте перевагу вечері без м'яса, приготуйте рагу з квасолі та кукурудзи. Як це зробити – дивіться тут.
Як приготувати:
- Нагрійте оливкову олію у великій сковороді.
- Обсмажте цибулю та перець близько 5 хвилин. Додайте часник і готувати ще хвилину, постійно помішуючи. Додайте спеції та готуйте близько 2 хвилин.
- Додайте нарізану кубиками курку і готуйте близько 3 хвилин.
- Влийте консервовані помідори та курячий бульйон, добре перемішайте та доведіть до кипіння. Накрийте кришкою сковороду, зменшіть вогонь до мінімуму і тушкуйте 15 хвилин.
- Додайте кукурудзу, сіль та перець за смаком, тушкуйте 5 хвилин.
- Подавайте з рисом, лимоном, нарізаною кінзою.
На відео дивіться, як приготувати мексиканське куряче рагу.
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