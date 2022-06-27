Домашні біляші зі свинячим фаршем – рецепт на кілограм борошна (відео)

Продовжуємо знайомитися з домашніми рецептами перекусів, щоб не спокушатися й не купувати їх на вулиці. Спробуйте чебуреки, вони практично дієтичні. Замість тіста – терті кабачки.
Рецепт домашніх біляшів від української фудблогерки Ольга Матвій класичний. Тісто замішується на сухих дріжджах та молоці, вистоюється 20-25 хвилин.
Рецепт домашніх біляшів
Біляші добре зберігаються в холодильнику. За необхідності їх розігрівають на сковороді або мікрохвильовій печі, свій смак вони практично не втрачають.
Домашні біляші
Біляші з фаршем, рецепт на дріжджах
Інгредієнти:
- борошно – 1 кг;
- вода, молоко – по 250 мл;
- жовток – 2 шт.;
- сухі дріжджі – 10 г;
- сіль – 2 ч. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- масло вершкове – 60 г;
- молоко для фаршу;
- олія соняшникова – 50 г.
Як приготувати:
- Теплу воду поєднати з молоком. Додати сіль та цукор.
- У сухі дріжджі додати трохи молочної суміші. Додати одну чайну ложку цукру, ретельно перемішати. Залишити на 5 хвилин.
- У молочну суміш просіяти одну склянку борошна. Додати два жовтки, розтоплене вершкове масло та дріжджі. Ретельно перемішати й просіяти до маси інше борошно (додавати по одній склянці).
- Дві склянки борошна просіяти на стіл, викласти тісто та вимішувати. Тісто не має липнути до рук. Після цього може залишитися 50-70 грамів борошна. Його до тіста додавати не потрібно.
- Вмішати олію. Накрити плівкою. Залишити на 20-25 хвилин.
- Цибулю дрібно нарізати або подрібнити. Посолити, перемішати та з'єднати з фаршем. Поперчити.
- Для соковитості начинки додати 4 столові ложки молока. Перемішати. Накрити плівкою.
- Тісто обім'яти. Поділити на дві частини. Одну частину прибрати під плівку.
- Тісто розділити на кульки приблизно по 50-60 г.
- Пальцями сформувати заготівлю. Краї мають бути тоншими. Викласти начинку. Підняти краї та скріпити по центру. Трохи притиснути руками.
- Смажити на добре розігрітій олії швом донизу по 4 хвилини з кожного боку. Викласти на серветку.
Як формує біляші авторка рецепта – дивіться нижче.
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