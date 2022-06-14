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Тортилья в домашніх умовах – рецепти мексиканської начинки та коржів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 червня, 16:47
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Крім цього, дізнаємось, як приготувати гуакамоле. Без нього не буває мексиканської закуски. Для начинки потрібні яловичина, консервована квасоля та кукурудза
Рецепт тортильї та начинки
Рецепт тортильї та начинки

Яскрава кухня Мексики для багатьох – це яловичина, курка, консервована квасоля, кукурудза та неймовірні рагу з цього всього.

Кухня Мексики – це відома всім і всюди тортилья, з якою подаються фахітос, бурито, такос. Коржі готуються з кукурудзяного борошна, але на каналі РЕЦЕПТИ ДЛЯ УЛЮБЛЕНИХ використовується пшеничне в однакових пропорціях.

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Мексиканська начинка із сайту foodinaminute.co.nz готується з яловичини, без перцю чилі (половини) не обійтись.

Як приготувати тортилью

Рецепт тортильї
Рецепт тортильї

Інгредієнти:

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  • борошно кукурудзяне, пшеничне – по 130 г;
  • олія – 3 ст. л.;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • вода гаряча – 150 мл.

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти та з'єднати. Сіль розчинити у воді та влити у борошно.
  2. Влити олію та замісити тісто. Накрити плівкою та залишити на 15 хвилин.
  3. Тонко розкачати у формі кола. Смажити до золотавості на сухій чи злегка змащеній сковороді.

Як приготувати мексиканську начинку для тортильї

Рецепт мексиканської начинки для тортильї
Рецепт мексиканської начинки для тортильї

Інгредієнти:

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  • 500 г яловичини, нарізаної товстими скибочками;
  • 1 червона цибулина, очищена та нарізана;
  • 2 ч. л. меленого кмину;
  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • 300 г консервованої кукурудзи;
  • 300 г червоної квасолі, злити воду та промити;
  • 100 мл томатного соусу або пасти;
  • 2 ст. л. нарізаний свіжий коріандр.

Гуакамоле:

  • 1 авокадо, очищений та нарізаний кубиками;
  • 2 помідори, нарізані кубиками;
  • 2 ст. л. нарізаного свіжого коріандру;
  • половина червоного перцю чилі, очищеного від насіння та нарізаного;
  • 2 зелені цибулі, дрібно нарізані.

Як приготувати:

  1. Обсмажити м'ясо на середньому вогні до напівготовності. Додати цибулю, кмин та коріандр, томатний соус і готувати 1 хвилину.
  2. Збільшити вогонь, додати кукурудзу. Готувати 5-6 хвилин.
  3. Додати квасолю, коріандр. Довести до смаку сіллю та перцем.
  4. Для гуакамоле перебити в блендері авокадо, помідори, свіжий коріандр та перець чилі. Додати зелену цибулю, перемішати.
  5. У центр кожного коржика покласти трохи листя салату і додати мексиканську начинку. Викласти трохи гуакамоле й згорнути, щоби було зручно їсти.

У тортильї можна подавати салат з крабовими паличками та помідорами, це прекрасна холодна закуска.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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