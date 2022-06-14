Тортилья в домашних условиях – рецепты мексиканской начинки и лепешек

Яркая кухня Мексики для многих – это говядина, курица, консервированная фасоль, кукуруза и невероятные рагу из этого всего.
Кухня Мексики – это известная всем и везде тортилья, с которой подаются фахитос, буррито, такос. Лепешка готовится из кукурузной муки, но на канале РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ используется пшеничная в одинаковых пропорциях.
Мексиканская начинка с сайта foodinaminute.co.nz готовится из говядины, без перца чили (половины) не обойтись.
Как приготовить тортилью
Ингредиенты:
- мука кукурузная, пшеничная – по 130 г;
- масло растительное – 3 ст. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- вода горячая – 150 мл.
Как приготовить:
- Муку просеять и соединить. Соль растворить в воде и влить в муку.
- Влить растительное масло и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
- Тонко раскатать в форме круга. Жарить до золотистости на сухой и слегка смазанной сковороде.
Как приготовить мексиканскую начинку для тортильи
Ингредиенты:
- 500 г говядины, нарезанной толстыми ломтиками;
- 1 красная луковица, очищенная и нарезанная;
- 2 ч. л. молотого тмина;
- 1 ч. л. молотого кориандра;
- 300 г консервированной кукурузы;
- 300 г красной фасоли, слить воду и промыть;
- 100 мл томатного соуса или пасты;
- 2 ст. л. нарезанного свежего кориандра.
Гуакамоле:
- 1 авокадо, очищенный и нарезанный кубиками;
- 2 помидора, нарезанных кубиками;
- 2 ст. л. нарезанного свежего кориандра;
- половина красного перца чили, очищенного от семян и нарезанного;
- 2 зеленого лука, мелко нарезанного.
Как приготовить:
- Обжарить мясо на среднем огне до полуготовности. Добавить лук, тмин и кориандр, томатный соус и готовить 1 минуту.
- Увеличить огонь, добавить кукурузу. Готовить 5-6 минут.
- Добавить фасоль, кориандр. Довести до вкуса солью и перцем.
- Для гуакамоле перебить в блендере авокадо, помидоры, свежий кориандр и перец чили. Добавить зеленый лук, перемешать.
- В центр каждой лепешки положить немного листьев салата и добавить мексиканскую начинку. Выложить немного гуакамоле и свернуть, чтобы было удобно есть.
В тортилье можно подавать салат с крабовыми палочками и помидорами, это отличная холодная закуска.