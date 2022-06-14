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Тортилья в домашних условиях – рецепты мексиканской начинки и лепешек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 июня, 16:47
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Кроме этого, узнаем, как приготовить гуакамоле. Без него не бывает мексиканской закуски. Для начинки нужны говядина, консервированные фасоль и кукуруза
Рецепт тортильи и начинки
Рецепт тортильи и начинки / Фото: @geraud-pfeiffer/pexels.com

Яркая кухня Мексики для многих – это говядина, курица, консервированная фасоль, кукуруза и невероятные рагу из этого всего.

Кухня Мексики – это известная всем и везде тортилья, с которой подаются фахитос, буррито, такос. Лепешка готовится из кукурузной муки, но на канале РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ используется пшеничная в одинаковых пропорциях.

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Мексиканская начинка с сайта foodinaminute.co.nz готовится из говядины, без перца чили (половины) не обойтись.

Как приготовить тортилью

Рецепт тортильи
Рецепт тортильи

Ингредиенты:

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  • мука кукурузная, пшеничная – по 130 г;
  • масло растительное – 3 ст. л.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • вода горячая – 150 мл.

Как приготовить:

  1. Муку просеять и соединить. Соль растворить в воде и влить в муку.
  2. Влить растительное масло и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
  3. Тонко раскатать в форме круга. Жарить до золотистости на сухой и слегка смазанной сковороде.

Как приготовить мексиканскую начинку для тортильи

Рецепт мексиканской начинки для тортильи
Рецепт мексиканской начинки для тортильи

Ингредиенты:

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  • 500 г говядины, нарезанной толстыми ломтиками;
  • 1 красная луковица, очищенная и нарезанная;
  • 2 ч. л. молотого тмина;
  • 1 ч. л. молотого кориандра;
  • 300 г консервированной кукурузы;
  • 300 г красной фасоли, слить воду и промыть;
  • 100 мл томатного соуса или пасты;
  • 2 ст. л. нарезанного свежего кориандра.

Гуакамоле:

  • 1 авокадо, очищенный и нарезанный кубиками;
  • 2 помидора, нарезанных кубиками;
  • 2 ст. л. нарезанного свежего кориандра;
  • половина красного перца чили, очищенного от семян и нарезанного;
  • 2 зеленого лука, мелко нарезанного.

Как приготовить:

  1. Обжарить мясо на среднем огне до полуготовности. Добавить лук, тмин и кориандр, томатный соус и готовить 1 минуту.
  2. Увеличить огонь, добавить кукурузу. Готовить 5-6 минут.
  3. Добавить фасоль, кориандр. Довести до вкуса солью и перцем.
  4. Для гуакамоле перебить в блендере авокадо, помидоры, свежий кориандр и перец чили. Добавить зеленый лук, перемешать.
  5. В центр каждой лепешки положить немного листьев салата и добавить мексиканскую начинку. Выложить немного гуакамоле и свернуть, чтобы было удобно есть.

В тортилье можно подавать салат с крабовыми палочками и помидорами, это отличная холодная закуска.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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