Домашні бульйонні кубики – одного достатньо для двох літрів супу

Смачний суп починається з правильно звареного бульйону, тут є свої правила. Швидкий суп починається з бульйонних кубиків, саме домашніх бульйонних кубиків.
Тут не буде консервантів та підсилювачів смаку, лише натуральні продукти.
Як приготувати бульйонні кубики / Фото: www.bioanalyt.com
Використовується корінь селери, можна замінити коренем петрушки.
Після того як бульйонні кубики пройдуть перший етап заморозки, їх потрібно загорнути порційно в плівку або фольгу та зберігати в морозилці.
Один такий кубик – два літри смачного та швидкого супу.
Рецепт з каналу Смачно і корисно.
Домашні бульйонні кубики
Домашні бульйонні кубики / Фото: instagram.com/stephanie_vgs45
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- корінь селери – 200 г;
- морква – 3-4 шт.;
- часник – 3-4 зуб.;
- петрушка – 50 г;
- олія – 1 ст. л.;
- вода – 100 мл;
- сіль – 2,5 ст. л.;
- куркума – 1 ч. л.
Якщо любите квасолю, приготуйте наваристий грецький суп фасолоду.
Як приготувати:
- Філе нарізати кубиками. Цибулю, моркву та селеру нарізати середніми кубиками.
- Часник та петрушку злегка подрібнити.
- Добре розігріти олію та обсмажити цибулю до напівпрозорості. Додати філе та обсмажити до напівготовності курки 5-7 хвилин.
- Додати моркву та корінь селери, обсмажити 2-3 хвилини.
- Залити водою і тушкувати під кришкою 15-20 хвилин. Додати часник, накрити та залишити на 20 секунд.
- Додати до маси всі спеції, петрушку та подрібнити масу блендером.
- Розкласти масу за формами або контейнер. Висота заготівлі близько одного сантиметра. Має вийти 24 кубики.
- Накрити харчовою плівкою в контакт.
- Відправити заготівлі в морозилку на дві години. Витягти з форми та кожен кубик загорнути у фольгу або харчову плівку. Зберігати в морозилці.
Весь докладний процес приготування дивіться у відео.