Домашні сосиски з курки – готуються в рукаві для запікання

Продовжуємо знайомитись з чудовими рецептами домашніх заготівель. І виявляється, дуже смачними виходять не тільки шинка зі свинячих ніжок з маринованими огірками, а й ці вершкові курячі сосиски.

Формуються вони в рукавах для запікання та варяться за 7-10 хвилин.

Домашні сосиски / Фото: Ольга Матвей

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Авторка рецепта, українська фудблогерка Ольга Матвій радить дрібно нарубати м'ясо ножем, а не використовувати блендер або м'ясорубку, так сосиски будуть максимально соковитими.

Домашні сосиски

Інгредієнти:

індичка або курка (стегна) – 1 кг;

сіль та перець – за смаком;

мелене лаврове листя – щіпка;

паприка – 1 ч. л.;

яйця – 2 шт.;

молоко – 50-100 мл.

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Як приготувати:

З м'яса прибрати шкірку, дрібно нарізати та порубати ножем. Розмір шматочків – як зерно кукурудзи. Додати сіль, лаврове листя, паприку та перець за смаком. Вбити яйця та влити 50 мл. Якщо потрібно більше, влийте ще трохи молока. Ретельно вимісити. Рукав для запікання розрізати, пунктирну лінію обрізати, її можна використовувати, щоб зав'язати рукав для сосисок. Фарш (2 ст. л.) викласти посередині, сформувати сосиски, закрутити плівку 4-5 разів. Зав'язати плівку з обох боків. Обрізати кінці плівки. Варити у підсоленій воді 7-10 хвилин.

У відео дивіться, як приготувати ці сосиски.