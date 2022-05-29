Домашній сир чечил (косичка) з двох інгредієнтів – готується за 30 хвилин

Кажуть, варто один раз спробувати приготувати сир, більше бігати в магазин по нього не захочеться. Детально про домашню моцарелу та її тонкощі ми писали. Цей матеріял присвячений чечилу, як кажуть у нас – косичці.

Відділення сирної маси відбувається за 10-12 хвилин. Коли сирна маса відокремиться та буде зібрана в грудку, її потрібно, опускаючи в сироватку, розтягувати та витягувати в нитки.

Домашній сир чечил

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Зручніше працювати із сиром, надягнувши звичайні рукавички, а зверху – гумові.

Рецепт каналу Appetissimo.

Домашній сир косичка

Домашній сир косичка

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Інгредієнти:

молоко – 3 л;

оцет 9% – 125 мл (залежить від кислотності молока).

Для розсолу:

сіль – 200 г;

вода – 1 л.

Як приготувати:

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Підігріти, помішуючи, молоко (перед цим воно має постояти добу в холодильнику) до 40 градусів. Тонким струмком влити оцет, постійно помішуючи. Готувати ще 5 хвилин, збираючи лопаткою сирну масу в кулю. Сир перекласти в друшляк. Сироватку довести до 70 градусів і перелити у велику каструлю. Відірвати шматочок сиру від загальної маси та опустити у сироватку на 20-40 секунд. Якщо сир добре плавиться, тобто розтягується, опустити сирну масу в сироватку та працювати з ним, як з тістом. Для розсолу сіль розчинити у воді. Сформувати з маси бублик і витягувати по колу, роблячи його тоншим. На процес треба 10-12 хвилин. Продовжувати витягувати до того часу, коли завтовшки нитки стануть 5-8 мм. Витягування ниток триває близько 10 хвилин. Занурити сир у холодний розсіл на 5-7 хвилин. Закріпити на ручці каструлі та заплести косичку.

Деталі цього простого процесу дивіться у відео нижче.

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