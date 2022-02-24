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Якщо м'ясо залежалося в морозилці – рецепт домашньої буженини

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 лютого, 17:40
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Рецепт розрахований на півтора кілограма свинини. Для маринаду потрібні спеції, які знайдуться на кожній кухні. Перед запіканням буженину потрібно трохи обсмажити
Буженина в духовці
Буженина в духовці / Фото: Depositphotos

Коли в морозилці є запаси м'яса, то їх можна смачно використовувати. Наприклад, зробити домашню ковбасу в пакетах для запікання або приготувати цю швидку буженину.

Коли м'ясо буде нашпиговане часником і натерто спеціями, його потрібно швидко обсмажити, а потім запекти.

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Нижче можна переглянути відео від авторки цієї буженини.

Буженина в духовці

Буженина домашня
Буженина домашня / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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  • 1,5 кг свинини;

Маринад:

  • 1 ч. л. куркуми або будь-яка інша спеція;
  • 3 ч. л. солі;
  • 2 ч. л. меленого перцю;
  • 8-10 зубчиків часнику;
  • 3 ст. л. гірчиці;
  • 2 ст. л. олії.

Тут дізнаєтесь, як легко зробити моцарелу в домашніх умовах.

Як приготувати:

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  1. М'ясо промити та обсушити серветками.
  2. Часник (кожний зубчик) розрізати на 2-3 частини. Нашпигувати м'ясо часником.
  3. Куркуму та перець з'єднати, натерти м'ясо. Олію змішати з гірчицею. Змастити м'ясо з усіх боків.
  4. На середньому вогні на невеликій кількості олії обсмажити м'ясо з обох боків до рум'яної скоринки.
  5. Загорнути у фольгу. Зверху накрити шаром фольги.
  6. Запікати при 200 градусах 15 хвилин, потім 1,5 години – при 180 градусах.

Тут дивіться весь процес приготування цієї домашньої буженини.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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