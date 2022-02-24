Если мясо залежалось в морозилке – рецепт домашней буженины

Рецепт рассчитан на полтора килограмма свинины. Для маринада нужны специи, которые найдутся в каждом доме. Перед запеканием буженину нужно немного обжарить

Буженина в духовке / Фото: Depositphotos

Когда в морозилке есть запасы мяса, то их можно вкусно использовать. Например, сделать домашнюю колбасу в пакетах для запекания или приготовить эту быструю буженину.

Когда мясо будет нашпиговано чесноком и натерто специями, его нужно быстро обжарить, а потом запечь.

Реклама

Ниже можно посмотреть видео от автора этой буженины.

Буженина в духовке

Буженина домашняя / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Реклама

1,5 кг свинины;

Маринад:

1 ч. л. куркумы или любая другая специя;

3 ч. л. соли;

2 ч. л. молотого перца;

8-10 зубчиков чеснока;

3 ст. л. горчицы;

2 ст. л. растительного масла.

Здесь узнаете, как легко сделать моцареллу в домашних условиях.

Как приготовить:

Реклама

Мясо промыть и обсушить салфетками. Чеснок (каждый зубчик) разрезать на 2-3 части. Нашпиговать мясо чесноком. Куркуму и перец соединить, натереть мясо. Растительное масло смешать с горчицей. Смазать мясо со всех сторон. На среднем огне на небольшом количестве растительного масла обжарить мясо с обеих сторон до румяной корочки. Завернуть в фольгу. Сверху накрыть слоем фольги. Запекать при 200 градусах 15 минут, затем 1,5 часа – при 180 градусах.

Здесь смотрите весь процесс приготовления этой домашней буженины.