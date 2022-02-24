Если мясо залежалось в морозилке – рецепт домашней буженины

Когда в морозилке есть запасы мяса, то их можно вкусно использовать. Например, сделать домашнюю колбасу в пакетах для запекания или приготовить эту быструю буженину.
Когда мясо будет нашпиговано чесноком и натерто специями, его нужно быстро обжарить, а потом запечь.
Ниже можно посмотреть видео от автора этой буженины.
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Буженина в духовке
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины;
Маринад:
- 1 ч. л. куркумы или любая другая специя;
- 3 ч. л. соли;
- 2 ч. л. молотого перца;
- 8-10 зубчиков чеснока;
- 3 ст. л. горчицы;
- 2 ст. л. растительного масла.
Здесь узнаете, как легко сделать моцареллу в домашних условиях.
Как приготовить:
- Мясо промыть и обсушить салфетками.
- Чеснок (каждый зубчик) разрезать на 2-3 части. Нашпиговать мясо чесноком.
- Куркуму и перец соединить, натереть мясо. Растительное масло смешать с горчицей. Смазать мясо со всех сторон.
- На среднем огне на небольшом количестве растительного масла обжарить мясо с обеих сторон до румяной корочки.
- Завернуть в фольгу. Сверху накрыть слоем фольги.
- Запекать при 200 градусах 15 минут, затем 1,5 часа – при 180 градусах.
Здесь смотрите весь процесс приготовления этой домашней буженины.