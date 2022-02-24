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Если мясо залежалось в морозилке – рецепт домашней буженины

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 февраля, 17:40
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Рецепт рассчитан на полтора килограмма свинины. Для маринада нужны специи, которые найдутся в каждом доме. Перед запеканием буженину нужно немного обжарить
Буженина в духовке
Буженина в духовке / Фото: Depositphotos

Когда в морозилке есть запасы мяса, то их можно вкусно использовать. Например, сделать домашнюю колбасу в пакетах для запекания или приготовить эту быструю буженину.

Когда мясо будет нашпиговано чесноком и натерто специями, его нужно быстро обжарить, а потом запечь.

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Ниже можно посмотреть видео от автора этой буженины.

Буженина в духовке

Буженина домашняя
Буженина домашняя / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 1,5 кг свинины;

Маринад:

  • 1 ч. л. куркумы или любая другая специя;
  • 3 ч. л. соли;
  • 2 ч. л. молотого перца;
  • 8-10 зубчиков чеснока;
  • 3 ст. л. горчицы;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Здесь узнаете, как легко сделать моцареллу в домашних условиях.

Как приготовить:

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  1. Мясо промыть и обсушить салфетками.
  2. Чеснок (каждый зубчик) разрезать на 2-3 части. Нашпиговать мясо чесноком.
  3. Куркуму и перец соединить, натереть мясо. Растительное масло смешать с горчицей. Смазать мясо со всех сторон.
  4. На среднем огне на небольшом количестве растительного масла обжарить мясо с обеих сторон до румяной корочки.
  5. Завернуть в фольгу. Сверху накрыть слоем фольги.
  6. Запекать при 200 градусах 15 минут, затем 1,5 часа – при 180 градусах.

Здесь смотрите весь процесс приготовления этой домашней буженины.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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