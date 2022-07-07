Два десерти із сезонними ягодами, які можна їсти на ніч (фото)

Коли сезон ягід, не треба лінуватися, а тішити себе класними десертами. Причому такими, що не псують фігуру. Це можуть бути різні сорбети або наші улюблені сирні.
У цих двох рецептах використовується чорна смородина. Ягоди можуть бути будь-якими. Якщо хочеться трохи підсолодити, візьміть трохи меду.
Рецепти десертів без випічки із сезонними ягодами
Для сирного крему від української фудблогерки cooking_by_yanaпотрібна сметана.
У десерті за рецептом tatasokol2020 є основа. Для неї потрібні горіхи та курага.
Сирний десерт без випічки з ягодами та сухофруктами
Сирний десерт без випічки з ягодами та сухофруктами
Інгредієнти:
- горіхи, курага – по 40 г.
Для крему:
- кисломолочний сир – 150 г;⠀
- молоко – 50 г;
- чорна смородина – 50 г;
- курага – 40 г;
- желатин – 5 г.
Як приготувати:
- Для основи горіхи подрібнити в крихту в блендері. Курагу заздалегідь замочити. Додати до горіхів та подрібнити.
- Для сирного шару в гарячому молоці розчинити желатин, не доводячи до кипіння.
- У блендері збити сир зі смородиною, курагою. Потім додати молочну суміш та ще раз збити.
- Форму застелити харчовою плівкою. Викласти основу, а потім сирну масу.
- Поставити в холодильник до застигання.
Сирний крем з ягодами
Сирний крем з ягодами
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 200 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- ягоди;
- цукрова пудра або мед;
- ванілін.
Як приготувати:
- Сир, сметану, цукрову пудру (або мед) збити занурювальним блендером.
- Збити в пюре трохи ягід.
- У ємності викласти шар сирного крему, шар ягідного пюре та знову сирний крем.
- Прикрасити ягодами.
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