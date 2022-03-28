Їжа за гороскопом – рецепт смачної скумбрії спеціально для Риб

Це зовсім непряма асоціація сузір'я Риб, точніше, його назви, зі скумбрією. Люди, народжені під цим знаком, справді небайдужі до будь-якої їжі, де є мешканці води.
І так, все, де є скумбрія, – від супів до різних паштетів, – актуально завжди.
Рецепт скумбрії для Риб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando
Ця риба більше схожа на консерви, тільки смачніша. Подавати можна з картоплею, відвареною або пюре.
Alina FooDee радить заліпити отвір для виходу пари на кришці каструлі хлібним м'якушем. Перемішувати скумбрію в процесі приготування не можна.
Тушкована скумбрія для Риб
Тушкована скумбрія для Риб / Фото: Alina FooDee
Інгредієнти:
- скумбрія свіжоморожена – 2 великі;
- сіль, цукор – по 1 ч. л.;
- вода – 200 г;
- лаврове листя – 1 шт.;
- щіпка коріандру;
- духмяний перець – 3-5 горошин;
- чорний перець – 7-10 горошин;
- олія – 70 г.
Рецепт швидкого супу зі свіжою скумбрією знайдете тут.
Як приготувати:
- Видалити голову, плавники, нутрощі. Добре промити скумбрію, обов'язково видалити чорну плівку всередині. Нарізати на порційні шматки.
- Викласти у каструлю. Додати всі спеції, сіль та цукор. Влити воду та олію. Поставити на вогонь, довести до кипіння, зменшити вогонь і томити рибу на маленькому вогні 2,5 години.
- Зняти каструлю з плити та дати повністю охолонути.
Докладніше про цю тушковану скумбрію дивіться нижче.