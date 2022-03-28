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Їжа за гороскопом – рецепт смачної скумбрії спеціально для Риб

Ірина Маслова
28 березня, 11:37
Риба буде дуже схожа на консерви, тільки ніжніша. Різний перець, коріандр, лаврове листя посилять її смак

Це зовсім непряма асоціація сузір'я Риб, точніше, його назви, зі скумбрією. Люди, народжені під цим знаком, справді небайдужі до будь-якої їжі, де є мешканці води.

І так, все, де є скумбрія, – від супів до різних паштетів, – актуально завжди.

Рецепт скумбрії для Риб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando

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Ця риба більше схожа на консерви, тільки смачніша. Подавати можна з картоплею, відвареною або пюре.

Alina FooDee радить заліпити отвір для виходу пари на кришці каструлі хлібним м'якушем. Перемішувати скумбрію в процесі приготування не можна.

Тушкована скумбрія для Риб

Тушкована скумбрія для Риб / Фото: Alina FooDee

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Інгредієнти:

  • скумбрія свіжоморожена – 2 великі;
  • сіль, цукор – по 1 ч. л.;
  • вода – 200 г;
  • лаврове листя – 1 шт.;
  • щіпка коріандру;
  • духмяний перець – 3-5 горошин;
  • чорний перець – 7-10 горошин;
  • олія – 70 г.

Рецепт швидкого супу зі свіжою скумбрією знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Видалити голову, плавники, нутрощі. Добре промити скумбрію, обов'язково видалити чорну плівку всередині. Нарізати на порційні шматки.
  2. Викласти у каструлю. Додати всі спеції, сіль та цукор. Влити воду та олію. Поставити на вогонь, довести до кипіння, зменшити вогонь і томити рибу на маленькому вогні 2,5 години.
  3. Зняти каструлю з плити та дати повністю охолонути.

Докладніше про цю тушковану скумбрію дивіться нижче.