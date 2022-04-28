Економний та простий рецепт домашньої шоколадної пасти

Зазвичай шоколадна паста коштує в магазині порівняно немало, найчастіше її склад залишає бажати кращого.

Домашній продукт, як і, наприклад, піта, приготовлена самостійно, не міститиме шкідливе у складі.

Домашня шоколадна паста / Фото: breadsandsweets.com

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Ця шоколадна паста складається з какао, краще хорошої якості, борошна, цукру та молока.

Щодо цукру, то його може бути більше або менше. Горіхи та вершкове масло додавайте, коли паста трохи охолоне.

І єдина складність – постійне помішування майбутньої шоколадної пасти у процесі приготування, це потрібно, щоб маса не підгоріла.

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Рецепт знайшли на каналі Щаслива сім'я!!! Світлана Дудкіна.

Домашня шоколадна паста

Економний рецепт домашньої шоколадної пасти / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

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4 ст. л. какао;

3 ст. л борошна;

склянку або трохи менше цукру;

4 склянки молока;

вершкове масло – за бажанням;

горіхи.

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Як приготувати:

Сухі інгредієнти з'єднати та змішати. Влити молоко. Добре перемішати. Поставити на середній вогонь та готувати, помішуючи, до загустіння 15-20 хвилин. Додати вершкове масло за бажанням і дати охолонути.

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