Домашня піта для м'яса та овочів – простий рецепт, дріжджі не потрібні

А це означає, що тісто не розстоюватиметься. Важливо розкачати заготівлі без пошкоджень, тільки так можна отримати кишеньки

Простий рецепт домашньої піти / Фото: karolina-grabowska

Піта дуже зручний домашній хліб на сковороді. Його, разом з улюбленою начинкою, можна брати із собою. Його, розламавши на зручні порції, можна їсти з улюбленим соусом.

Як і домашня локшина, піта готується з мінімуму інгредієнтів. Тісто не вимагає вистоювання, хіба що відпочити хвилин 15-20 перед обсмажуванням.

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Фублогерка Alina FooDee дуже радить обережно розкачувати тісто перед обсмажуванням. Якщо на заготівлях будуть пошкодження, то кишеньки всередині піти не буде.

Домашня піта

Піту треба смажити на сухій сковороді / Фото: Alina FooDee

Інгредієнти:

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200 мл гарячої води;

1 ч. л. солі без гірки;

350 г просіяного борошна;

2 ст. л. олії.

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Як приготувати:

Сіль розчинити у гарячій воді. Вилити в борошно, додати олію і замісити тісто. Тісто вийде м'яким та нелипким. Вимішувати тісто близько хвилини на поверхні. Покласти у пакет на 20 хвилин. Вимісити тісто на припиленій борошном поверхні, розділити на 7-8 рівних частин. Покласти під плівку, залишити відпочити на 20 хвилин. Кожну частину розкачати в коло діаметром 15 см. Поверхню потрібно добре припорошити борошном. Обсмажувати на розігрітій сковороді без олії до зарум'янювання з одного боку. Перевернути і продовжувати смажити, так зробити кілька разів з періодичністю 20-30 секунд. У цей час має сформуватися кишенька. Тепер треба знову перевернути – кишенька опуститься.

Весь процес приготування домашньої піти дивіться нижче.