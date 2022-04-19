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Домашня піта для м'яса та овочів – простий рецепт, дріжджі не потрібні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 квітня, 12:46
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А це означає, що тісто не розстоюватиметься. Важливо розкачати заготівлі без пошкоджень, тільки так можна отримати кишеньки
Простий рецепт домашньої піти
Простий рецепт домашньої піти / Фото: karolina-grabowska

Піта дуже зручний домашній хліб на сковороді. Його, разом з улюбленою начинкою, можна брати із собою. Його, розламавши на зручні порції, можна їсти з улюбленим соусом.

Як і домашня локшина, піта готується з мінімуму інгредієнтів. Тісто не вимагає вистоювання, хіба що відпочити хвилин 15-20 перед обсмажуванням.

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Фублогерка Alina FooDee дуже радить обережно розкачувати тісто перед обсмажуванням. Якщо на заготівлях будуть пошкодження, то кишеньки всередині піти не буде.

Домашня піта

Піту треба смажити на сухій сковороді
Піту треба смажити на сухій сковороді / Фото: Alina FooDee

Інгредієнти:

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  • 200 мл гарячої води;
  • 1 ч. л. солі без гірки;
  • 350 г просіяного борошна;
  • 2 ст. л. олії.

Тут читайте про тонкощі приготування густої сметани з домашнього молока.

Як приготувати:

  1. Сіль розчинити у гарячій воді. Вилити в борошно, додати олію і замісити тісто. Тісто вийде м'яким та нелипким.
  2. Вимішувати тісто близько хвилини на поверхні. Покласти у пакет на 20 хвилин.
  3. Вимісити тісто на припиленій борошном поверхні, розділити на 7-8 рівних частин. Покласти під плівку, залишити відпочити на 20 хвилин.
  4. Кожну частину розкачати в коло діаметром 15 см. Поверхню потрібно добре припорошити борошном.
  5. Обсмажувати на розігрітій сковороді без олії до зарум'янювання з одного боку. Перевернути і продовжувати смажити, так зробити кілька разів з періодичністю 20-30 секунд. У цей час має сформуватися кишенька. Тепер треба знову перевернути – кишенька опуститься.

Весь процес приготування домашньої піти дивіться нижче.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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