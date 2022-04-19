Домашняя пита для мяса и овощей – простой рецепт, дрожжи не нужны

Пита – очень удобный домашний хлеб на сковороде. Его, вместе с любимой начинкой, можно брать с собой. Его, разломав на удобные порции, можно есть с любимым соусом.
Как и домашняя лапша, пита готовится из минимума ингредиентов. Тесто не требует расстойки, разве что отдохнуть минут 15-20 перед обжариванием.
Фублогер Alina FooDee очень советует осторожно раскатывать тесто перед обжариванием. Если на заготовках будут повреждения, то кармашка внутри питы не получится.
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Домашняя пита
Ингредиенты:
- 200 мл горячей воды;
- 1 ч. л. соли без горки;
- 350 г просеянной муки;
- 2 ст. л. растительного масла.
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Как приготовить:
- Соль растворить в горячей воде. Вылить в муку, добавить растительное масло и замесить тесто. Тесто получится мягким и нелипким.
- Вымешивать тесто около минуты на поверхности. Положить в пакет на 20 минут.
- Вымесить тесто на припыленной мукой поверхности, разделить на 7-8 равных частей. Положить под пленку, оставить отдохнуть на 20 минут.
- Каждую часть раскатать в круг диаметром 15 см. Поверхность нужно хорошо припылить мукой.
- Обжаривать на разогретой сковороде без масла до зарумянивания с одной стороны. Перевернуть и продолжать жарить, так сделать несколько раз с периодичностью 20-30 секунд. В это время должен сформироваться карманчик. Теперь нужно снова перевернуть – карманчик опустится.
Весь процесс приготовления домашней питы смотрите ниже.