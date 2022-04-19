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Домашняя пита для мяса и овощей – простой рецепт, дрожжи не нужны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 апреля, 12:46
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А это значит, что расстаиваться тесто не будет. Важно раскатать заготовки без повреждений, только так получатся характерные кармашки
Простой рецепт домашней питы
Простой рецепт домашней питы / Фото: karolina-grabowska

Пита – очень удобный домашний хлеб на сковороде. Его, вместе с любимой начинкой, можно брать с собой. Его, разломав на удобные порции, можно есть с любимым соусом.

Как и домашняя лапша, пита готовится из минимума ингредиентов. Тесто не требует расстойки, разве что отдохнуть минут 15-20 перед обжариванием.

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Фублогер Alina FooDee очень советует осторожно раскатывать тесто перед обжариванием. Если на заготовках будут повреждения, то кармашка внутри питы не получится.

Домашняя пита

Питу нужно жарить на сухой сковороде
Питу нужно жарить на сухой сковороде / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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  • 200 мл горячей воды;
  • 1 ч. л. соли без горки;
  • 350 г просеянной муки;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Здесь читайте о тонкостях приготовления густой сметаны из домашнего молока.

Как приготовить:

  1. Соль растворить в горячей воде. Вылить в муку, добавить растительное масло и замесить тесто. Тесто получится мягким и нелипким.
  2. Вымешивать тесто около минуты на поверхности. Положить в пакет на 20 минут.
  3. Вымесить тесто на припыленной мукой поверхности, разделить на 7-8 равных частей. Положить под пленку, оставить отдохнуть на 20 минут.
  4. Каждую часть раскатать в круг диаметром 15 см. Поверхность нужно хорошо припылить мукой.
  5. Обжаривать на разогретой сковороде без масла до зарумянивания с одной стороны. Перевернуть и продолжать жарить, так сделать несколько раз с периодичностью 20-30 секунд. В это время должен сформироваться карманчик. Теперь нужно снова перевернуть – карманчик опустится.

Весь процесс приготовления домашней питы смотрите ниже.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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