Грецька мусака з картоплею – смачний рецепт з відео

Баклажани можна приготувати по-різному. Наприклад, посмажити їх з гострим перцем, рикотою та медом – такими ви їх точно не куштували.

А можна піти перевіреним шляхом та приготувати грецьку мусаку. Цікаво, що її готують не лише у цій країні. У різних варіяціях її вважають своєю в Туреччині, Болгарії та інших країнах.

Як приготувати мусаку / Фото: Depositphotos

Реклама

У будь-якому разі вийде апетитна страва, наповнена потужними ароматами.

Авторка рецепта Tanya Shpilko пропонує додати до фаршу пів склянки сухого червоного вина.

Мусака з картоплею

Мусака з баклажанами і картоплею / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти на 7 порцій:

2-3 великих баклажани;

4-5 середніх картоплин;

500 г яловичого (баранячого) фаршу;

1 середня цибулина;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. томатної пасти;

400 г томатів у власному соку;

сіль, свіжомелений чорний перець – за смаком;

1 ч. л. цукру;

1/3 ч. л. меленої кориці;

½ ч. л. сухого орегано;

1 лаврове листя;

оливкова (або соняшникова) олія для смаження;

1 ч. л. вершкового масла.

Соус бешамель:

500 мл молока;

30 г вершкового масла;

3 ст. л. борошна;

сіль;

щіпка мускатного горіха;

2 яйця;

жменя пармезану + для посипання.

Тут ви знайдете рецепт смачної закуски до м'яса. Це баклажани в кисло-солодкому маринаді.

Реклама

Як приготувати:

Баклажани нарізати скибочками завтовшки 7-8 мм. Деко добре змастити оливковою олією, викласти баклажани, посипати сіллю, чорним меленим перцем, орегано, збризкати оливковою олією і запекти в розігрітій до 180-200 градусів духовці близько 25 хвилин. Дрібно порубати цибулю та часник. На розігріту сковороду налити 2-3 ст. л. оливкової олії, обсмажити цибулю на середньому вогні до золотавого кольору кілька хвилин. Ближче до кінця додати часник, обсмажити 1 хвилину. Додати фарш, збільшити вогонь і обсмажити, розбиваючи великі грудки лопаткою. Посолити, поперчити, додати корицю. Додати томатну пасту, трохи обсмажити та додати томати у власному соку. За необхідності підсолити, додати цукор, покласти лаврове листя і тушкувати на маленькому вогні 25-30 хвилин під кришкою. Картоплю очистити, нарізати тонкими пластинами завтовшки приблизно пів сантиметра. Обсмажити на суміші оливкової олії та вершкового масла до золотавого кольору, до готовності доводити не потрібно. Викласти на паперовий рушник. Для соусу в сотейнику на невеликому вогні розтопити вершкове масло. Додати 3 столові ложки борошна та перемішати. Коли борошно трохи потемніє і набуде горіхового аромату, приблизно за хвилину, поступово влити пів літра молока. Довести соус до кипіння, постійно помішуючи. Посолити, додати мускатний горіх, проварити ще 2-3 хвилини. Зняти з вогню, додати яйця, жменю пармезану та активно перемішати. У форму для запікання викласти картоплю, посолити, посипати сиром. Викласти м'ясний соус. Зверху – баклажани, залити бешамелем, присипати пармезаном. Запікати в розігрітій до 180-200 градусів духовці приблизно 30 хвилин до рум'яної скоринки. Дайте постояти 10-15 хвилин, перш ніж нарізати на порції.

Детальніше дізнатися, як приготувати мусаку з картоплею, можна з відео.