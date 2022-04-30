Грецька скордалья – рецепт смачного картопляного паштету до овочів та риби

Скордалья або скордалія – традиційна грецька закуска або паштет, якщо зручно, з картоплі. Такої консистенції страв у Греції чимало, про пюре з гороху – фаву – ми розповідали.
Готують скордалью на свята та на День незалежності обов'язково.
Грецький картопляний соус-закуска скордальля / Фото: www.mashed.com
Подається до смаженої тріски, намащується на свіжий хліб або активно використовується як гарнір.
Особливість, яка перетворює скордалью на щось незвичне, це горіхи та часник у складі. Ще потрібна оливкова олія.
Рецепт зі сторінки zhivivkuuusno.
Скордалья з картоплі
Інгредієнти:
- вода – 3 ст. л.;
- картопля – 2 шт.;
- олія оливкова – 100 мл;
- горіхи волоські – 40 г;
- сіль, перець;
- сік лимона – 2 ст. л.;
- хліб білий – 100 г;
- часник – 5 зубчиків.
Рецепт красивого картопляного пюре з Нідерландів гюцпот читайте тут.
Як приготувати:
- Хліб замочити у воді. Картоплю відварити у кожушках, натерти на дрібній тертці.
- З'єднати горіхи, лимонний сік та часник, подрібнити за допомогою блендера.
- З'єднати картоплю, горіхи, сіль та перець, подрібнити в блендері.
- Додати 30 мл оливкової олії та ще раз подрібнити. Влити решту олії і добре перебити, за необхідності можна додати трохи води.
Ще один варіянт грецької скордалії дивіться у відео.
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