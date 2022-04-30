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Грецька скордалья – рецепт смачного картопляного паштету до овочів та риби

Ірина Маслова
30 квітня, 08:10
Ще скордалью можна назвати соусом-закускою, він набагато рідший за консистенцією, якщо порівнювати з пюре. Подають його до овочів та риби або використовують як гарнір

Скордалья або скордалія – традиційна грецька закуска або паштет, якщо зручно, з картоплі. Такої консистенції страв у Греції чимало, про пюре з гороху – фаву – ми розповідали.

Готують скордалью на свята та на День незалежності обов'язково.

Грецький картопляний соус-закуска скордальля / Фото: www.mashed.com

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Подається до смаженої тріски, намащується на свіжий хліб або активно використовується як гарнір.

Особливість, яка перетворює скордалью на щось незвичне, це горіхи та часник у складі. Ще потрібна оливкова олія.

Рецепт зі сторінки zhivivkuuusno.

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Скордалья з картоплі

Скордалья картопляна / Фото: instagram.com/devzira_vladimir

Інгредієнти:

  • вода – 3 ст. л.;
  • картопля – 2 шт.;
  • олія оливкова – 100 мл;
  • горіхи волоські – 40 г;
  • сіль, перець;
  • сік лимона – 2 ст. л.;
  • хліб білий – 100 г;
  • часник – 5 зубчиків.

Рецепт красивого картопляного пюре з Нідерландів гюцпот читайте тут.

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Як приготувати:

  1. Хліб замочити у воді. Картоплю відварити у кожушках, натерти на дрібній тертці.
  2. З'єднати горіхи, лимонний сік та часник, подрібнити за допомогою блендера.
  3. З'єднати картоплю, горіхи, сіль та перець, подрібнити в блендері.
  4. Додати 30 мл оливкової олії та ще раз подрібнити. Влити решту олії і добре перебити, за необхідності можна додати трохи води.

Ще один варіянт грецької скордалії дивіться у відео.

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