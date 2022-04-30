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Греческая скордалья – рецепт вкусного картофельного паштета к овощам и рыбе

Ирина Маслова
30 апреля, 08:10
Еще скпрдалью можно назвать соусом-закуской, он гораздо реже по консистенции, если сравнивать с пюре. Подают его к овощам и рыбе или используют как гарнир

Скордалья или скордалия – традиционная греческая закуска или паштет, если удобно, из картофеля. Такой консистенции блюд в Греции много, о пюре из гороха – фаве – мы рассказывали.

Готовят скордалью на праздники и на День независимости обязательно.

Греческий картофельный соус-закуска скордалья / Фото: www.mashed.com

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Подается к жареной треске, намазывается на свежий хлеб или активно используется в качестве гарнира.

Особенность, которая превращает скордалью во что-то необычное, это орехи и чеснок в составе. Еще нужно оливковое масло.

Рецепт со страницы zhivivkuuusno.

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Скордалья из картофеля

Скордалья картофельная / Фото: instagram.com/devzira_vladimir

Ингредиенты:

  • вода – 3 ст. л.;
  • картофель – 2 шт.;
  • масло оливковое – 100 мл;
  • орехи грецкие – 40 г;
  • соль, перец;
  • сок лимона – 2 ст. л.;
  • хлеб белый – 100 г;
  • чеснок – 5 зубчиков.

Рецепт красивого картофельного пюре гюцпот из Нидерландов найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Хлеб замочить в воде. Картофель отварить в мундире, натереть на мелкой терке.
  2. Соединить орехи, лимонный сок и чеснок, измельчить с помощью блендера.
  3. Соединить картофель, орехи, соль и перец, измельчить в блендере.
  4. Добавить 30 мл оливкового масла и еще раз измельчить. Влить остальное масло и хорошо перебить, по необходимости можно добавить немного воды.

Еще один вариант греческой скордальи смотрите в видео.

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