Греческая скордалья – рецепт вкусного картофельного паштета к овощам и рыбе

Скордалья или скордалия – традиционная греческая закуска или паштет, если удобно, из картофеля. Такой консистенции блюд в Греции много, о пюре из гороха – фаве – мы рассказывали.
Готовят скордалью на праздники и на День независимости обязательно.
Греческий картофельный соус-закуска скордалья / Фото: www.mashed.com
Подается к жареной треске, намазывается на свежий хлеб или активно используется в качестве гарнира.
Особенность, которая превращает скордалью во что-то необычное, это орехи и чеснок в составе. Еще нужно оливковое масло.
Рецепт со страницы zhivivkuuusno.
Скордалья из картофеля
Ингредиенты:
- вода – 3 ст. л.;
- картофель – 2 шт.;
- масло оливковое – 100 мл;
- орехи грецкие – 40 г;
- соль, перец;
- сок лимона – 2 ст. л.;
- хлеб белый – 100 г;
- чеснок – 5 зубчиков.
Рецепт красивого картофельного пюре гюцпот из Нидерландов найдете здесь.
Как приготовить:
- Хлеб замочить в воде. Картофель отварить в мундире, натереть на мелкой терке.
- Соединить орехи, лимонный сок и чеснок, измельчить с помощью блендера.
- Соединить картофель, орехи, соль и перец, измельчить в блендере.
- Добавить 30 мл оливкового масла и еще раз измельчить. Влить остальное масло и хорошо перебить, по необходимости можно добавить немного воды.
Еще один вариант греческой скордальи смотрите в видео.
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