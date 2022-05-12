Грузинський суп шешамаді до обіду – потрібна варена або консервована квасоля

Продовжуємо знайомитися з найкращими представниками нашої улюбленої грузинської кухні. Як приготувати ідеальне чкмерулі з курки, ми писали. Суп шешамаді квасолевий, можна варити на м'ясному бульйоні, але правильніше, якщо він усе-таки буде пісним.
Квасоля для грузинів – це, як для нас гречка, тобто її використовують часто й у великій кількості.
Як приготувати грузинський суп шешамаді
Для шешамаді потрібна до червона варена квасоля, але можна трохи порушити правило та використати консервовану. Рідину злийте, а ще краще – промийте в проточній воді.
Рецепт від фудблогерки diana_di_recipes.
Грузинський суп шешамаді
Грузинський суп шешамаді
Інгредієнти:⠀
- 2,5 л м'ясного бульйону;
- 1,5 бляшанки червоної квасолі;
- 2-3 шт. картоплі;
- 2 середні цибулини;
- 3-4 зубчики часнику;
- 3 ст. л. томатної пасти;
- кінза, волоські горіхи, хмелі-сунелі, аджика.
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Як приготувати:
- Картопля нарізати кубиками і покласти в підсолений бульйон. Після закипання зменшити вогонь і накрити кришкою.
- Цибулю нарізати півкільцями. Обсмажити на суміші олії та вершкового масла до м'якості. Додати томатну пасту та трохи бульйону з каструлі. Готувати 10 хвилин.
- Відправити засмажку до картоплі. Варити до готовності картоплі.
- Додати спеції за смаком, вичавити часник і додати квасолю без рідини. Варити 10 хвилин.
- Подавати з кінзою та волоськими горіхами.
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