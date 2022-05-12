Грузинський суп шешамаді до обіду – потрібна варена або консервована квасоля

Продовжуємо знайомитися з найкращими представниками нашої улюбленої грузинської кухні. Як приготувати ідеальне чкмерулі з курки, ми писали. Суп шешамаді квасолевий, можна варити на м'ясному бульйоні, але правильніше, якщо він усе-таки буде пісним.

Квасоля для грузинів – це, як для нас гречка, тобто її використовують часто й у великій кількості.

Як приготувати грузинський суп шешамаді

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Для шешамаді потрібна до червона варена квасоля, але можна трохи порушити правило та використати консервовану. Рідину злийте, а ще краще – промийте в проточній воді.

Рецепт від фудблогерки diana_di_recipes.

Грузинський суп шешамаді

Грузинський суп шешамаді

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Інгредієнти:⠀

2,5 л м'ясного бульйону;

1,5 бляшанки червоної квасолі;

2-3 шт. картоплі;

2 середні цибулини;

3-4 зубчики часнику;

3 ст. л. томатної пасти;

кінза, волоські горіхи, хмелі-сунелі, аджика.

Якщо любите курячі тельбухи, приготуйте грузинське кучмачі.

Як приготувати:

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Картопля нарізати кубиками і покласти в підсолений бульйон. Після закипання зменшити вогонь і накрити кришкою. Цибулю нарізати півкільцями. Обсмажити на суміші олії та вершкового масла до м'якості. Додати томатну пасту та трохи бульйону з каструлі. Готувати 10 хвилин. Відправити засмажку до картоплі. Варити до готовності картоплі. Додати спеції за смаком, вичавити часник і додати квасолю без рідини. Варити 10 хвилин. Подавати з кінзою та волоськими горіхами.

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