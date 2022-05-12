Грузинский суп шешамади к обеду – нужна вареная или консервированная фасоль

Продолжаем знакомиться с лучшими представителями нашей любимой грузинской кухни. Как приготовить идеальное чкмерули из курицы, мы писали. Суп шешамади фасолевый, можно варить на мясном бульоне, но правильней, если он все-таки будет постным.

Фасоль для грузин – это, как для нас гречка, то есть ее используют часто и в больших количествах.

Как приготовить грузинский суп шешамади

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Для шешамади нужна красная вареная фасоль, но можно немного нарушить правило и использовать консервированную. Жидкость слейте, а еще лучше – промойте в проточной воде.

Рецепт от фудблогера diana_di_recipes.

Грузинский суп шешамади

Грузинский суп шешамади / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

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Ингредиенты:⠀

2,5 л мясного бульона;

1,5 банки красной фасоли;

2-3 шт. картофеля;

2 средние луковицы;

3-4 зубчика чеснока;

3 ст. л. томатной пасты;

кинза, грецкие орехи, хмели-сунели, аджика.

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Как приготовить:

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Картофель нарезать кубиками и положить в подсоленный бульон. После закипания убавить огонь и накрыть крышкой. Лук нарезать полукольцами. Обжарить на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавить томатную пасту и немного бульона из кастрюли. Готовить 10 минут. Отправить зажарку к картофелю. Варить до готовности картофеля. Добавить специи по вкусу, выдавить чеснок и загрузить фасоль без жидкости. Варить 10 минут. Подавать с кинзой и грецкими орехами.

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