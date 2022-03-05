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Хліб на сковороді без яєць – вийде 750-грамовий буханець

Ірина Маслова
5 березня, 18:12
Для хліба потрібен теплий кефір або розведений з водою кефір у пропорції 1:1. Тісто має відстоятись 40 хвилин і 15 хвилин – перед смаженням.

Це максимально швидкий хліб, що тільки може бути. Смажиться він не довше пів години з двох боків. Яєць і молока, як і для величезних коржів лангош, не потрібно.

Обов'язково просійте борошно, а кефір підігрійте до трохи теплішого стану, ніж кімнатна температура. Ну й при смаженні хліб накривається високою мискою, щоб не заважати йому підніматися.

Хліб на сковороді / Фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко

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Рецепт з каналу Ольга Мірошниченко.

Хліб на сковороді

Хліб на сковороді / Фото: Ольга Мирошниченко

Інгредієнти:

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  • борошно – 450 г;
  • дріжджі – 1,5 ч. л.;
  • кефір (кімнатної температури) або вода – 300-320 г;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • олія – 2 ст. л. +1 ст. л. для обмазування.

Тут дізнаєтесь, як спекти молочний та повітряний хліб хокайдо.

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти. Додати цукор, сіль та дріжджі.
  2. Зробити поглиблення та влити кефір. Замісити тісто, воно вийде липким.
  3. Додати олію та вмішати його в тісто. Зібрати тісто в грудку.
  4. Змастити миску для вистоювання олією, викласти тісто, накрити плівкою і залишити на 40 хвилин.
  5. Обім'яти тісто та сформувати колобок. Сковороду змастити олію.
  6. Викласти тісто і розплющити. Дати відпочити 15 хвилин. Накрити глибокою мискою, щоб не заважати тісту підніматися.
  7. Випікати на повільному вогні 17 хвилин.
  8. Зняти миску, на хліб покласти пергамент, тарілку та перевернути. У пергаменті покласти хліб у сковороду.
  9. Накрити кришкою і допікати 10-15 хвилин з іншого боку.

Тут дивіться докладний процес приготування хліба на сковороді.

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