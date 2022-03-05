Хліб на сковороді без яєць – вийде 750-грамовий буханець

Це максимально швидкий хліб, що тільки може бути. Смажиться він не довше пів години з двох боків. Яєць і молока, як і для величезних коржів лангош, не потрібно.
Обов'язково просійте борошно, а кефір підігрійте до трохи теплішого стану, ніж кімнатна температура. Ну й при смаженні хліб накривається високою мискою, щоб не заважати йому підніматися.
Хліб на сковороді / Фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко
Рецепт з каналу Ольга Мірошниченко.
Хліб на сковороді
Хліб на сковороді / Фото: Ольга Мирошниченко
Інгредієнти:
- борошно – 450 г;
- дріжджі – 1,5 ч. л.;
- кефір (кімнатної температури) або вода – 300-320 г;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- олія – 2 ст. л. +1 ст. л. для обмазування.
Тут дізнаєтесь, як спекти молочний та повітряний хліб хокайдо.
Як приготувати:
- Борошно просіяти. Додати цукор, сіль та дріжджі.
- Зробити поглиблення та влити кефір. Замісити тісто, воно вийде липким.
- Додати олію та вмішати його в тісто. Зібрати тісто в грудку.
- Змастити миску для вистоювання олією, викласти тісто, накрити плівкою і залишити на 40 хвилин.
- Обім'яти тісто та сформувати колобок. Сковороду змастити олію.
- Викласти тісто і розплющити. Дати відпочити 15 хвилин. Накрити глибокою мискою, щоб не заважати тісту підніматися.
- Випікати на повільному вогні 17 хвилин.
- Зняти миску, на хліб покласти пергамент, тарілку та перевернути. У пергаменті покласти хліб у сковороду.
- Накрити кришкою і допікати 10-15 хвилин з іншого боку.
Тут дивіться докладний процес приготування хліба на сковороді.