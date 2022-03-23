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Хліб за 10 хвилин – замішується на йогурті або кефірі, смажиться на сковороді

23 березня, 08:14
Вода та йогурт під час замішування мають бути теплими. Сухі дріжджі дозволять розстоятись тісту швидко, за 10-15 хвилин. Готовий хліб треба змастити олією

Швидкий домашній хліб у вигляді коржиків із зеленню та без можна часто зустріти на турецьких кулінарних каналах. Цей хліб ми знайшли на Enfes Yemek Tarifleri.

Тісто замішується на йогурті, розведеному в теплій воді. Борошно бажано просіяти та вводити в йогуртову суміш частинами.

Хліб за 10 хвилин без духовки / Фото: Enfes Yemek Tarifleri

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Після замісу дайте тісту відпочити 15 хвилин.

Хліб за 10 хвилин без духовки

Інгредієнти:

  • 480 г борошна;
  • 220 мл йогурту;
  • 200 мл води;
  • 1 упаковка розпушувача;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. олії;
  • 50 мл оливкової олії.

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Як приготувати:

  1. У йогурт влити теплу воду, перемішати. Додати сіль і розпушувач, олію і знову перемішати.
  2. Додати частинами просіяне борошно, замісити тісто.
  3. Робочу поверхню припилити борошном, злегка вимісити тісто, розділити на 10 частин. Накрити плівкою та залишити на 15 хвилин.
  4. Кожну частину тіста розкачати в коло діаметром 10 см.
  5. Розігріти сковороду на середньому вогні, обсмажити коржики, час від часу перевертаючи.
  6. Змастити ще теплий хліб оливковою олією.

У відео дивіться етапи замішування тіста для цього швидкого хліба.