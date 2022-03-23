Хліб за 10 хвилин – замішується на йогурті або кефірі, смажиться на сковороді

Швидкий домашній хліб у вигляді коржиків із зеленню та без можна часто зустріти на турецьких кулінарних каналах. Цей хліб ми знайшли на Enfes Yemek Tarifleri.
Тісто замішується на йогурті, розведеному в теплій воді. Борошно бажано просіяти та вводити в йогуртову суміш частинами.
Хліб за 10 хвилин без духовки / Фото: Enfes Yemek Tarifleri
Після замісу дайте тісту відпочити 15 хвилин.
Хліб за 10 хвилин без духовки
Інгредієнти:
- 480 г борошна;
- 220 мл йогурту;
- 200 мл води;
- 1 упаковка розпушувача;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ст. л. олії;
- 50 мл оливкової олії.
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Як приготувати:
- У йогурт влити теплу воду, перемішати. Додати сіль і розпушувач, олію і знову перемішати.
- Додати частинами просіяне борошно, замісити тісто.
- Робочу поверхню припилити борошном, злегка вимісити тісто, розділити на 10 частин. Накрити плівкою та залишити на 15 хвилин.
- Кожну частину тіста розкачати в коло діаметром 10 см.
- Розігріти сковороду на середньому вогні, обсмажити коржики, час від часу перевертаючи.
- Змастити ще теплий хліб оливковою олією.
У відео дивіться етапи замішування тіста для цього швидкого хліба.