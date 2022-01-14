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І до школи, і на роботу – рецепт картопляних кексів із шинкою та сиром

Ірина Маслова
14 січня, 07:20
Картопля для них попередньо відварюється та розминається. Замість шинки можуть бути сосиски або м'ясо курки. Якщо додати до тіста зелень, то кекси стануть набагато симпатичнішими

Якщо ми вже беремося за кекси, то частіше вони бувають десертними, наприклад, сирними із шоколадом.

А от коли до них додаються м'ясо та сир, то ця невеличка випічка може стати повноцінним обідом на роботі та смачним перекушуванням у школі.

Овочеві кекси / Фото: instagram.com/doctor_elena_fedorova/

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Тут не потрібно борошно, хіба що трохи розпушувача, який допоможе картоплі перетворитися на пишні кекси.

Рецепт зі сторінки фудблогерки cook_mom_cook.

Картопляні кекси із шинкою та сиром

Картопляні кекси з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/cook_mom_cook/

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Інгредієнти:

  • Картопля – 500 г
  • Шинка, сир – по 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Розпушувач, сіль – по 1 ч. л.

А на вихідних можна спекти кекс з яблучним просоченням. Він дуже ароматний та довго зберігається. ⠀

Як приготувати:

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  1. Картоплю відварити та розім'яти. Додати нарізану шинку, дрібно натертий сир, яйця, борошно, сметану, розпушувач та сіль.
  2. Форму для кексів або формочки змастити олією і викласти тісто.
  3. Випікати за 180 градусів близько 40 хвилин.