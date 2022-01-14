І до школи, і на роботу – рецепт картопляних кексів із шинкою та сиром

Якщо ми вже беремося за кекси, то частіше вони бувають десертними, наприклад, сирними із шоколадом.
А от коли до них додаються м'ясо та сир, то ця невеличка випічка може стати повноцінним обідом на роботі та смачним перекушуванням у школі.
Овочеві кекси / Фото: instagram.com/doctor_elena_fedorova/
Тут не потрібно борошно, хіба що трохи розпушувача, який допоможе картоплі перетворитися на пишні кекси.
Рецепт зі сторінки фудблогерки cook_mom_cook.
Картопляні кекси із шинкою та сиром
Картопляні кекси з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/cook_mom_cook/
Інгредієнти:
- Картопля – 500 г
- Шинка, сир – по 150 г
- Яйце – 2 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
- Розпушувач, сіль – по 1 ч. л.
А на вихідних можна спекти кекс з яблучним просоченням. Він дуже ароматний та довго зберігається. ⠀
Як приготувати:
- Картоплю відварити та розім'яти. Додати нарізану шинку, дрібно натертий сир, яйця, борошно, сметану, розпушувач та сіль.
- Форму для кексів або формочки змастити олією і викласти тісто.
- Випікати за 180 градусів близько 40 хвилин.