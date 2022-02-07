Єрусалимська суміш – рецепт автентичної ізраїльської страви з курки та тельбухів

Заради справедливості варто сказати, що подібні рецепти з курячих тельбухів існують не тільки в Ізраїлі.
Грузини смажать їх з додаванням своїх спецій та зерен граната.
Єрусалимська суміш / Фото: instagram.com/gal_elisha0
Щодо ізраїльської суміші – це автентична страва. Решту справді було завезено із сусідніх країн і вже асимілювалося на місці.
Суміш була створена наприкінці шістдесятих минулого століття в одній з місцевих закусочних. Відвідувачів було мало, термін придатності продуктів невблаганно спливав.
Тоді власник закусочної вирішив посмажити все, що було в холодильнику та подати у питі.
Ізраїльська суміш сподобалася, а бізнес кухаря було врятовано.
Як вказує автор рецепта – mazal_for_you – пропорції інгредієнтів можуть бути будь-якими. Але важливо, щоб усе було нарізано однаковими шматочками.
Пропонуємо взяти всього по 300 грамів.
Єрусалимська суміш
Інгредієнти:
- куряча грудка;
- сердечка;
- печінка куряча;
- шлуночки;
- ріпчаста цибуля;
- часник;
- куркума, гвоздика, кмин, кардамон, духмяний перець, коріандр, паприка, мелена зіра;
- сіль, чорний мелений перець, оливкова олія.
Тут дізнаєтеся рецепт пирога з начинкою з курячої печінки.
Як приготувати:
- Обсмажити цибулю в оливковій олії, відкласти. У ту ж сковороду покласти грудку, шлуночки та серця. Важливо смажити, не закриваючи кришкою, на високому вогні близько 10 хвилин.
- Коли м'ясо та субпродукти підсмажиться, додати всі спеції та цибулю, постійно перемішуючи.
- Наприкінці додати печінку, смажити до готовності.
- Подавати в питі або лаваші.