Єрусалимська суміш – рецепт автентичної ізраїльської страви з курки та тельбухів

Заради справедливості варто сказати, що подібні рецепти з курячих тельбухів існують не тільки в Ізраїлі.

Грузини смажать їх з додаванням своїх спецій та зерен граната.

Єрусалимська суміш / Фото: instagram.com/gal_elisha0

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Щодо ізраїльської суміші – це автентична страва. Решту справді було завезено із сусідніх країн і вже асимілювалося на місці.

Суміш була створена наприкінці шістдесятих минулого століття в одній з місцевих закусочних. Відвідувачів було мало, термін придатності продуктів невблаганно спливав.

Тоді власник закусочної вирішив посмажити все, що було в холодильнику та подати у питі.

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Ізраїльська суміш сподобалася, а бізнес кухаря було врятовано.

Як вказує автор рецепта – mazal_for_you – пропорції інгредієнтів можуть бути будь-якими. Але важливо, щоб усе було нарізано однаковими шматочками.

Пропонуємо взяти всього по 300 грамів.

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Єрусалимська суміш

Єрусалимська суміш / Фото: instagram.com/mazal_for_you/

Інгредієнти:

куряча грудка;

сердечка;

печінка куряча;

шлуночки;

ріпчаста цибуля;

часник;

куркума, гвоздика, кмин, кардамон, духмяний перець, коріандр, паприка, мелена зіра;

сіль, чорний мелений перець, оливкова олія.

Тут дізнаєтеся рецепт пирога з начинкою з курячої печінки.

Як приготувати: