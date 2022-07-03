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Кабачкова ікра на зиму – рецепт з грибами від Лізи Глінської (відео)

Ірина Маслова
3 липня, 11:17
Можна використовувати печериці або гливи. Також використовується болгарський перець. Потрібної текстури ікри досягайте за допомогою блендера

Кабачки – популярний овоч для консервації та заготівель на зиму. З ними нескладно працювати і як би ви їх не використовували, все одно вийде чудова закуска. Про кабачки "Кривава Мері" ми детально писали, дуже рекомендуємо не пропустити цей рецепт.

Liza Glinskaya пропонує пробити готову ікру в блендері, якщо хочеться одноріднішої текстури.

Як приготувати кабачкову ікру за рецептом Лізи Глінської / Фото: Колаж: Сьогодні

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Ще потрібен перець чилі, не забудьте почистити його від насіння та додавайте за смаком.

Кабачкова ікра

Кабачкова ікра на зиму

Інгредієнти:

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  • 1,5 кг кабачків;
  • по 400 г цибулі, болгарського перцю, помідорів;
  • 300 г моркви;
  • 200 г грибів (печериці, гливи);
  • часник, перець чилі – за смаком;
  • 30 мл олії;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Овочі, окрім помідорів, нарізати дрібним кубиком.
  2. Помідори бланшувати, зняти шкірку, видалити серцевину й дрібно нарізати.
  3. Видалити насіння у перцю чилі та дрібно нарізати. Пропустити часник через прес.
  4. Відправити в каструлю олію та всі нарізані інгредієнти, посолити.
  5. Додати 100 мл води й тушкувати на середньому вогні близько 1-1,5 години, помішуючи.
  6. Додати подрібнений кріп, довести до смаку сіллю. Зняти з вогню, дати охолонути.

Деталі про цю ікру дивіться у відео.

У цьому матеріялі знайдете рецепт помідорів у власному соку з мінімальною кількістю солі. Його автор Євген Клопотенко.