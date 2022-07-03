Кабачкова ікра на зиму – рецепт з грибами від Лізи Глінської (відео)

Кабачки – популярний овоч для консервації та заготівель на зиму. З ними нескладно працювати і як би ви їх не використовували, все одно вийде чудова закуска. Про кабачки "Кривава Мері" ми детально писали, дуже рекомендуємо не пропустити цей рецепт.
Liza Glinskaya пропонує пробити готову ікру в блендері, якщо хочеться одноріднішої текстури.
Як приготувати кабачкову ікру за рецептом Лізи Глінської / Фото: Колаж: Сьогодні
Ще потрібен перець чилі, не забудьте почистити його від насіння та додавайте за смаком.
Кабачкова ікра
Кабачкова ікра на зиму
Інгредієнти:
- 1,5 кг кабачків;
- по 400 г цибулі, болгарського перцю, помідорів;
- 300 г моркви;
- 200 г грибів (печериці, гливи);
- часник, перець чилі – за смаком;
- 30 мл олії;
- сіль.
Як приготувати:
- Овочі, окрім помідорів, нарізати дрібним кубиком.
- Помідори бланшувати, зняти шкірку, видалити серцевину й дрібно нарізати.
- Видалити насіння у перцю чилі та дрібно нарізати. Пропустити часник через прес.
- Відправити в каструлю олію та всі нарізані інгредієнти, посолити.
- Додати 100 мл води й тушкувати на середньому вогні близько 1-1,5 години, помішуючи.
- Додати подрібнений кріп, довести до смаку сіллю. Зняти з вогню, дати охолонути.
Деталі про цю ікру дивіться у відео.
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