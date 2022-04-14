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Як правильно зберігати цибулю – головні правила та важливі лайфхаки

Ольга Козачок
14 квітня, 10:01
Цибуля не любить високої вологості та температури. У таких умовах вона швидко починає гнити. Не зберігайте цибулю в поліетиленових пакетах

Будь-які овочі, якщо знати, як їх правильно зберігати і які умови їх не влаштовують, можуть бути придатними для вживання довго.

Правила цибулі дуже схожі з умовами зберігання часнику – висока вологість та тепло для них не підходять.

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах / Фото: Pixabay

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Цибулю бажано тримати в прохолодному, сухому, темному й добре провітрюваному приміщенні, наприклад, у коморі, підвалі, погребі або гаражі.

Нижче читайте про те, як зберігати цибулю в лушпинні та вже очищену.

Як зберігати цибулю надійно і довго: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Оптимальною температурою зберігання цибулі є 4-10 градусів. У цих умовах цибулини найкраще зберігаються.
  • Лайфхак 2. Важливо налагодити належну вентиляцію, щоб запобігти утворенню цвілі та гнилі. Для цибулі підійдуть відкритий кошик, сітчаста сумка або навіть колготки.
  • Лайфхак 3. Не залишайте цибулю в поліетиленових пакетах, бо це може призвести до її швидкого псування через погану циркуляцію повітря.
  • Лайфхак 4. Темрява допомагає цибулі зберігатися довше. Замало сонячного світла зменшує коливання температури й вологості.
  • Лайфхак 5. Не варто зберігати цілу цибулю в холодильнику, оскільки вона легко вбирає вологу. Це може призвести до того, що вона стане м'якою і швидше зіпсується.

Тут читайте про правила зберігання борошна.

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Як зберігати різні види цибулі

Як зберігати цибулю: лайфхаки / Фото: Depositphotos

Правила зберігання для чищеної, нарізаної, смаженої та маринованої цибулі відрізняються.

  • Чищену цілу цибулю потрібно покласти в герметичний контейнер і зберігати за температури 4 градусів не більше 10-14 днів.
  • Нарізану цибулю можна загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник або заморозити.
  • Приготована цибуля (смажена, варена, запечена) зберігатиметься в герметичному контейнері 3-5 днів.
  • Маринована цибуля залишатиметься придатною близько 6 місяців. Щоб її замаринувати, покладіть чищену цибулю в скляну або керамічну банку з оцтом і сумішшю солі, цукру та спецій.

Як правильно зберігати цвітну капусту – читайте тут.