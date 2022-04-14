Як правильно зберігати цибулю – головні правила та важливі лайфхаки

Будь-які овочі, якщо знати, як їх правильно зберігати і які умови їх не влаштовують, можуть бути придатними для вживання довго.

Правила цибулі дуже схожі з умовами зберігання часнику – висока вологість та тепло для них не підходять.

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах / Фото: Pixabay

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Цибулю бажано тримати в прохолодному, сухому, темному й добре провітрюваному приміщенні, наприклад, у коморі, підвалі, погребі або гаражі.

Нижче читайте про те, як зберігати цибулю в лушпинні та вже очищену.

Як зберігати цибулю надійно і довго: лайфхаки

Лайфхак 1. Оптимальною температурою зберігання цибулі є 4-10 градусів. У цих умовах цибулини найкраще зберігаються.

Оптимальною температурою зберігання цибулі є 4-10 градусів. У цих умовах цибулини найкраще зберігаються. Лайфхак 2. Важливо налагодити належну вентиляцію, щоб запобігти утворенню цвілі та гнилі. Для цибулі підійдуть відкритий кошик, сітчаста сумка або навіть колготки.

Важливо налагодити належну вентиляцію, щоб запобігти утворенню цвілі та гнилі. Для цибулі підійдуть відкритий кошик, сітчаста сумка або навіть колготки. Лайфхак 3. Не залишайте цибулю в поліетиленових пакетах, бо це може призвести до її швидкого псування через погану циркуляцію повітря.

Не залишайте цибулю в поліетиленових пакетах, бо це може призвести до її швидкого псування через погану циркуляцію повітря. Лайфхак 4. Темрява допомагає цибулі зберігатися довше. Замало сонячного світла зменшує коливання температури й вологості.

Темрява допомагає цибулі зберігатися довше. Замало сонячного світла зменшує коливання температури й вологості. Лайфхак 5. Не варто зберігати цілу цибулю в холодильнику, оскільки вона легко вбирає вологу. Це може призвести до того, що вона стане м'якою і швидше зіпсується.

Тут читайте про правила зберігання борошна.

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Як зберігати різні види цибулі

Як зберігати цибулю: лайфхаки / Фото: Depositphotos

Правила зберігання для чищеної, нарізаної, смаженої та маринованої цибулі відрізняються.

Чищену цілу цибулю потрібно покласти в герметичний контейнер і зберігати за температури 4 градусів не більше 10-14 днів.

Нарізану цибулю можна загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник або заморозити.

Приготована цибуля (смажена, варена, запечена) зберігатиметься в герметичному контейнері 3-5 днів.

Маринована цибуля залишатиметься придатною близько 6 місяців. Щоб її замаринувати, покладіть чищену цибулю в скляну або керамічну банку з оцтом і сумішшю солі, цукру та спецій.

Як правильно зберігати цвітну капусту – читайте тут.