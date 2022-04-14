Як правильно зберігати цибулю – головні правила та важливі лайфхаки

Будь-які овочі, якщо знати, як їх правильно зберігати і які умови їх не влаштовують, можуть бути придатними для вживання довго.
Правила цибулі дуже схожі з умовами зберігання часнику – висока вологість та тепло для них не підходять.
Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах / Фото: Pixabay
Цибулю бажано тримати в прохолодному, сухому, темному й добре провітрюваному приміщенні, наприклад, у коморі, підвалі, погребі або гаражі.
Нижче читайте про те, як зберігати цибулю в лушпинні та вже очищену.
Як зберігати цибулю надійно і довго: лайфхаки
- Лайфхак 1. Оптимальною температурою зберігання цибулі є 4-10 градусів. У цих умовах цибулини найкраще зберігаються.
- Лайфхак 2. Важливо налагодити належну вентиляцію, щоб запобігти утворенню цвілі та гнилі. Для цибулі підійдуть відкритий кошик, сітчаста сумка або навіть колготки.
- Лайфхак 3. Не залишайте цибулю в поліетиленових пакетах, бо це може призвести до її швидкого псування через погану циркуляцію повітря.
- Лайфхак 4. Темрява допомагає цибулі зберігатися довше. Замало сонячного світла зменшує коливання температури й вологості.
- Лайфхак 5. Не варто зберігати цілу цибулю в холодильнику, оскільки вона легко вбирає вологу. Це може призвести до того, що вона стане м'якою і швидше зіпсується.
Тут читайте про правила зберігання борошна.
Як зберігати різні види цибулі
Як зберігати цибулю: лайфхаки / Фото: Depositphotos
Правила зберігання для чищеної, нарізаної, смаженої та маринованої цибулі відрізняються.
- Чищену цілу цибулю потрібно покласти в герметичний контейнер і зберігати за температури 4 градусів не більше 10-14 днів.
- Нарізану цибулю можна загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник або заморозити.
- Приготована цибуля (смажена, варена, запечена) зберігатиметься в герметичному контейнері 3-5 днів.
- Маринована цибуля залишатиметься придатною близько 6 місяців. Щоб її замаринувати, покладіть чищену цибулю в скляну або керамічну банку з оцтом і сумішшю солі, цукру та спецій.