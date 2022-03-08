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Як зберігати часник, щоб він не засихав і не пліснявів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 березня, 10:13
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Це можна робити в пластикових або картонних ящиках, в стерилізованих банках, пересипавши часник сіллю, а ось у сітках часник може швидко засохти
Як зберігати часник у домашніх умовах
Як зберігати часник у домашніх умовах / Фото: Pexels

Часник – це те, без чого не буває смачного борщу, м'яса, домашніх соусів. Часник здатний зробити ароматними навіть найпрісніші овочі.

Отже, як забезпечити йому правильні умови зберігання та кілька способів, як це зробити, далі.

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Що потрібно зробити насамперед, коли ви принесли часник додому

Для початку уважно його огляньте. Часник з ушкодженнями або м'який не варто навіть готувати до зберігання. Його краще використовувати в їжу одразу. Такий продукт навряд чи переживе зиму.

Дуже очищати часник від лушпиння не варто. Лушпиння – захист від комах і вологи.

Експерти радять обрізати корінці ножицями або обпалити на газу. Такий процес зупинить ймовірне проростання часнику в майбутньому.

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Краща тара для зберігання часнику

Пластикові ящики з отворами, кошики та картонні коробки. З останніми потрібно бути обережними і ставити їх в те місце, де не буває вологи.

А от зберігати в сітках не рекомендують – часник може пересохнути. Краще робити це в полотняних мішках, в них часник можна зберігати і в холодильнику у відсіку для овочів.

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Якщо потримати голівки в добре концентрованому сольовому розчині та висушити, то ви зможете уникнути цвілі.

Середня температура для зберігання: від 1 до 3 градусів тепла. Якщо зберігатимете на балконі або вулиці, то часник здатний витримати мороз до мінус 5.

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Ще кілька способів зберігання часнику

Як зберігати часник у домашніх умовах
Як зберігати часник у домашніх умовах / Фото: Pexels

Це можна робити за допомогою звичайної солі. Для цього візьміть каструлю. На дно насипте сіль, потім шар часнику і знову сіль.

Теж саме можна зробити і за допомогою борошна в стерилізованих банках. Борошно вбиратиме небезпечну для часнику вологу. Перед тим, як поміщатимете його в тару з борошном, в ньому треба обваляти кожну голівку.

Часник може зберігатися в стерилізованих банках і без борошна або солі, головне правило – не ставити туди, де є прямі сонечні промені.

Багато хто обертають кожну голівку в декілька шарів харчової плівки. Перед цим прощупайте часник, він не має бути м'яким.У цьому матеріалі дізнаєтеся, як правильно зберігати спеції, щоб вони не втратили свій аромат і смак.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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