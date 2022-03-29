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Як приготувати песто з буряка – чудове доповнення до макаронів

Ірина Маслова
29 березня, 17:45
І не тільки до макаронів, його можна їсти з яєчнею та й просто з хлібом. Буряк бажано запекти у фользі

Буряк хороший скрізь: від різних паштетів до салатів. З нього, як з основного інгредієнта, можна спробувати зробити песто.

Треба сказати, що одним соусом на основі базиліку, горіхів та пармезану сім'я песто не обмежується. Їхніх рецептів існує з десяток.

Песто з буряка / Фото: instagram.com/kalina310

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Буряк треба запекти у фользі, перед цим змастіть його олією. Так він буде соковитішим.

Рецепт від kalina310 можна видозмінювати. Наприклад, якщо любите базилік, додайте і його.

Песто з буряків

Песто з буряка з горіхами та часником / Фото: instagram.com/soul_servings

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Інгредієнти:

  • 2 середніх розмірів буряки;
  • 4 ст. л. олії;
  • сік та цедра одного лимона;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. меду;
  • горіхи, сіль та перець – за смаком.

Як швидко замаринувати буряк та отримати смачну закуску – читайте тут.

Спосіб приготування:

  1. Буряк загорнути у фольгу і запекти або зварити, нарізати шматочками, подрібнити блендером.
  2. Додати решту інгредієнтів і ще раз збити блендером. Тримати песто в холодильнику.