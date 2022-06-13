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Як приготувати смачний узбецький суп з галушками – швидкий рецепт

Ірина Маслова
13 червня, 17:28
Називається він мампар та готується практично по всій Середній Азії. Зазвичай використовують яловичину, всі інгредієнти обсмажуються разом, потім заливаються водою

Мампар дуже нагадує лагман, тільки тісто в нього потрапляє, нарізаним на маленькі квадрати, а не довгими смужками.

З овочів потрібні картопля, цибуля, болгарський перець та помідор. Усе це теж нарізається дрібно та обсмажується на олії разом з м'ясом.

Рецепт узбецького супу мампара

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Тісто для галушок, називатимемо їх так, зробіть на самому початку, щоб воно відпочило під плівкою, доки готується решта інгредієнтів.

Рецепт з каналу OSHPAZ KELIN.

Узбецький суп мампар

Узбецький суп мампар

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Інгредієнти на 1,5 літра супу:

  • олія – 60 мл;
  • м'ясо – 250 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • цибуля – 1 шт.;
  • половина червоного та зеленого болгарського перцю;
  • помідор – 1 шт.;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • трохи кінзи;
  • картопля – 1 шт.;
  • сіль, перець.

Для тіста:

  • борошно – 150 г;
  • яйце;
  • вода – 30 мл;
  • сіль.

Як приготувати:

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  1. Усі інгредієнти нарізати дрібним кубиком.
  2. У каструлі з товстим дном обсмажити м'ясо з часником та цибулею 7-10 хвилин. Додати спеції та болгарський перець.
  3. Додати кінзу, помідор, томатну пасту. Перемішати, готувати 2 хвилини.
  4. Додати картоплю, довести до смаку сіллю та перцем і готувати, доки картопля стане м'якою.
  5. Додати холодну воду, перемішати. Коли вода закипить, зняти піну.
  6. Замісити тісто й розкачати завтовшки 2-3 мм. Нарізати на маленькі квадрати, додати в суп.
  7. Варити 8-10 хвилин без кришки. Подавати із зеленню.

Докладніше про цей суп дивіться у відео.

Як приготувати узбецьку маставу, яку називають рідким пловом, дізнаєтесь тут.