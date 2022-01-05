Як смачно приготувати вінегрет і 3 добавки до салату

Буряк – один з головних овочів у салатах під час новорічно-різдвяних свят.
Тобто звариш його не так, щось пропустиш у процесі варіння – все, салат може бути невдалим.
Як смачно приготувати вінегрет / Фото: Depositphotos
Це стосується і вінегрету, саме від солодкості буряків залежить, смачним він буде чи навпаки.
Ну й добавки. Завдяки домашнім кулінарам їх набралося немало, і вони лише покращать вінегрет.
І ще раз про правильне приготування буряків та інших овочів
Буряк треба варити окремо, а не разом з картоплею та морквою, як це часто буває.
Після того, як буряк зварився, обдайте його холодною водою. Так він легше чиститиметься.
Смачніше буде, якщо овочі для вінегрету запекти. Запікатися вони мають у фользі.
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Нарізка салату та його складання
Вважається, що ідеально, коли овочі будуть нарізані кубиком 1,5 см.
Після того, як цибуля подрібниться, її треба обдати окропом. Тим паче якщо овоч гірчить.
Щоби буряк не пофарбував інші інгредієнти, в окремому посуді, нарізану, полийте її олією.
До речі, про посуд. Вінегрет рекомендують збирати у скляному посуді, у металевому не можна.
Температура інгредієнтів. Це також важливо. Вони мають бути максимум кімнатної температури, гарячими можуть розсипатися, тобто втратити свою форму.
Солити і перчити салат потрібно перед заправкою олією або іншим соусом.
Цікаві добавки до вінегрету
- Свіжий огірок. Його можна нарізати таких же розмірів, як і солоні, і додати в салат у пропорціях 1:1.
- Мариновані гриби. До вінегрету можна додати будь-які – від печериць до маслюків або опеньків.
- Мочене яблуко або квашена капуста. Вони нададуть не тільки приємної хрусткості вінегрету, а й легкої кислинки.