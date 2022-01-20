Як замаринувати цибулю, щоб вона була хрумкою, і перевірений рецепт

Правильно відварені овочі, як то буряк для вінегрету, відіграють важливу роль в успіху страви.
Хрумка, без зайвої гіркоти, збалансована за спеціями маринована цибуля – це не тільки про салати. Її можна подати до смаженого м'яса, яєчні та в якості закуски.
Як смачно замаринувати цибулю / Фото: instagram.com/thehungrybites
Зібрали поради господарок щодо правильного маринування цибулі та знайшли цікавий рецепт. Його авторка – momsa_v – запевняє, що так ви готуватимете мариновану цибулю завжди.
Як замаринувати цибулю
Перше, на чому наголошують досвідчені люди, це на сорті цибулі. Смачніше за інших маринована виходить з червоної, кримської цибулі.
Зрозуміло, що тонше цибуля буде нарізана, то швидше вона промаринується. Середній час цього процесу від 45 хвилин і до півтори години.
Оцет. Без нього ніяк. Столовий оцет не уб'є гіркоту, іноді навіть навпаки – цибуля з ним буде з різким смаком.
Якщо брати винний або яблучний оцет, то цибуля вийде ніжною і без гіркоти. Такий продукт є ідеальним для салатів.
При виборі інших інгредієнтів для маринаду – солі, цукру, духмяного перцю, гвоздики, коріандру, свіжого кропу покладайтеся на свій смак.
Сіль. Тут є важливий момент. Експерти не рекомендую солити цибулю до того, як вона потрапить у маринад. Цибуля почне виділяти сік і не буде хрусткою.
Отже, сіль додається в сам маринад або наприкінці.
І останнє: після маринування не потрібно віджимати цибулю. Знову ж таки, щоб не зіпсувати її форму. Просто злийте воду через друшляк.
Маринована червона цибуля
Інгредієнти на невелику порцію:
- 1 шт. цибуля червона (велика);
- по 50 г цукру, солі;
- 100 г оцту;
- 150 мл води;
- 2 горошини духмяного перцю;
- 1 шт. гвоздики.
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Як приготувати:
- Очистити цибулю і нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику з'єднати до розчинення цукор, воду, сіль та оцет. Дати охолонути.
- Залити цибулю маринадом та додати спеції. Дати постояти 45-60 хвилин.