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Як замаринувати цибулю, щоб вона була хрумкою, і перевірений рецепт

Ірина Маслова
20 січня, 12:19
Винний та яблучний оцет зроблять цибулю ніжнішою, столовий оцет гіркоту прибере не до кінця. Не рекомендується солити цибулю до маринування. Її краще додати до самого маринаду

Правильно відварені овочі, як то буряк для вінегрету, відіграють важливу роль в успіху страви.

Хрумка, без зайвої гіркоти, збалансована за спеціями маринована цибуля – це не тільки про салати. Її можна подати до смаженого м'яса, яєчні та в якості закуски.

Як смачно замаринувати цибулю / Фото: instagram.com/thehungrybites

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Зібрали поради господарок щодо правильного маринування цибулі та знайшли цікавий рецепт. Його авторка – momsa_v – запевняє, що так ви готуватимете мариновану цибулю завжди.

Як замаринувати цибулю

Що тонше буде нарізана цибуля, то вона швидше промаринується / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Перше, на чому наголошують досвідчені люди, це на сорті цибулі. Смачніше за інших маринована виходить з червоної, кримської цибулі.

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Зрозуміло, що тонше цибуля буде нарізана, то швидше вона промаринується. Середній час цього процесу від 45 хвилин і до півтори години.

Оцет. Без нього ніяк. Столовий оцет не уб'є гіркоту, іноді навіть навпаки – цибуля з ним буде з різким смаком.

Якщо брати винний або яблучний оцет, то цибуля вийде ніжною і без гіркоти. Такий продукт є ідеальним для салатів.

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При виборі інших інгредієнтів для маринаду – солі, цукру, духмяного перцю, гвоздики, коріандру, свіжого кропу покладайтеся на свій смак.

Сіль. Тут є важливий момент. Експерти не рекомендую солити цибулю до того, як вона потрапить у маринад. Цибуля почне виділяти сік і не буде хрусткою.

Отже, сіль додається в сам маринад або наприкінці.

І останнє: після маринування не потрібно віджимати цибулю. Знову ж таки, щоб не зіпсувати її форму. Просто злийте воду через друшляк.

Маринована червона цибуля

Маринована червона цибуля / Фото: instagram.com/momsa_v/

Інгредієнти на невелику порцію:

  • 1 шт. цибуля червона (велика);
  • по 50 г цукру, солі;
  • 100 г оцту;
  • 150 мл води;
  • 2 горошини духмяного перцю;
  • 1 шт. гвоздики.

Тут знайдете рецепт цікавої закуски – маринованого перцю з часником та базиліком.

Як приготувати:

  1. Очистити цибулю і нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику з'єднати до розчинення цукор, воду, сіль та оцет. Дати охолонути.
  2. Залити цибулю маринадом та додати спеції. Дати постояти 45-60 хвилин.