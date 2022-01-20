Як замаринувати цибулю, щоб вона була хрумкою, і перевірений рецепт

Правильно відварені овочі, як то буряк для вінегрету, відіграють важливу роль в успіху страви.

Хрумка, без зайвої гіркоти, збалансована за спеціями маринована цибуля – це не тільки про салати. Її можна подати до смаженого м'яса, яєчні та в якості закуски.

Як смачно замаринувати цибулю / Фото: instagram.com/thehungrybites

Реклама

Зібрали поради господарок щодо правильного маринування цибулі та знайшли цікавий рецепт. Його авторка – momsa_v – запевняє, що так ви готуватимете мариновану цибулю завжди.

Як замаринувати цибулю

Що тонше буде нарізана цибуля, то вона швидше промаринується / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Перше, на чому наголошують досвідчені люди, це на сорті цибулі. Смачніше за інших маринована виходить з червоної, кримської цибулі.

Реклама

Зрозуміло, що тонше цибуля буде нарізана, то швидше вона промаринується. Середній час цього процесу від 45 хвилин і до півтори години.

Оцет. Без нього ніяк. Столовий оцет не уб'є гіркоту, іноді навіть навпаки – цибуля з ним буде з різким смаком.

Якщо брати винний або яблучний оцет, то цибуля вийде ніжною і без гіркоти. Такий продукт є ідеальним для салатів.

Реклама

При виборі інших інгредієнтів для маринаду – солі, цукру, духмяного перцю, гвоздики, коріандру, свіжого кропу покладайтеся на свій смак.

Сіль. Тут є важливий момент. Експерти не рекомендую солити цибулю до того, як вона потрапить у маринад. Цибуля почне виділяти сік і не буде хрусткою.

Отже, сіль додається в сам маринад або наприкінці.

І останнє: після маринування не потрібно віджимати цибулю. Знову ж таки, щоб не зіпсувати її форму. Просто злийте воду через друшляк.

Маринована червона цибуля

Маринована червона цибуля / Фото: instagram.com/momsa_v/

Інгредієнти на невелику порцію:

1 шт. цибуля червона (велика);

по 50 г цукру, солі;

100 г оцту;

150 мл води;

2 горошини духмяного перцю;

1 шт. гвоздики.

Тут знайдете рецепт цікавої закуски – маринованого перцю з часником та базиліком.

Як приготувати: