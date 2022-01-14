Класичний італійський рецепт лазаньї з болоньєзе та соусом бешамель (відео)

В італійській кухні гармонійно сусідять різні за складністю позиції: і швидкий ситний сільський пиріг, і лазанья, яка потребує деяких зусиль.

Цікаво, що перший її рецепт був зафіксований аж у 14-му столітті та складався з відвареного тіста, а між його шарами клалися сіль, мускатний горіх та шафран.

Класична лазанья / Фото: freepik.com

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З часом лазанья ставала дедалі кращою та красивішою – тепер її не уявити без болоньєзе та соусу бешамель.

Цікаво, до болоньєзе чимало італійців кладуть трохи кореня або стебла селери.

Серед інгредієнтів у цьому рецепті є свіжі помідори, а також томати у власному соку або томатний соус.

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Лазанья – класичний рецепт

Лазанья – рецепт / Фото: instagram.com/bwashbu/

Інгредієнти:

Лазанья (суха паста) – 1 пачка

Моцарела – 300 г

Петрушка – 5 г

Соус болоньєзе:

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М'ясний фарш – 600 г

Помідори – 2 шт.

Томати у власному соку – 300 г

Цибуля – 40 г

Часник – 2 зуб.

Сіль, перець – за смаком

Соус бешамель:

Молоко – 500 г

Масло вершкове, борошно – по 1 ст. л.

Сіль, мускатний горіх – за смаком

Шанувальникам італійської кухні варто спробувати приготувати перлину макаронного мистецтва – ніжну пасту Папи Римського.

Як приготувати:

Для болоньєзе дрібно нарубати цибулю та часник. На добре розігрітій оливковій олії злегка обсмажити цибулю та часник. Додати фарш та обсмажити 3-4 хвилини. Нарізати помідори та додати до фаршу. Ретельно перемішати, злегка обсмажити та додати сіль та перець. Щоб усунути кислоту з томатів, прибрати вогонь до повільного і готувати 30-40 хвилин. Для соусу бешамель молоко довести до кипіння. Відставити. Розтопити вершкове масло та додати борошно, злегка обсмажити. Готувати, доки не з'явиться запах горіха та колір пряженого молока. Додати молоко, ретельно перемішуючи вінчиком. Додати сіль та мускатний горіх. Готувати 5 хвилин, зняти з вогню. За бажанням процідити бешамель через сито. Натерти моцарелу. Дно форми змастити соусом бешамель. Викласти лазанью, змастити соусом, потім – болоньєзе та шар сиру. І так далі. Останній шар – бешамель та моцарела. Розігріти духовку до 200 градусів та запікати 7 хвилин. Знизити температуру до 150 градусів та запікати ще 35 хвилин. Перед подачею лазанья має охолонути впродовж 15-20 хвилин.

Усі деталі процесу приготування лазаньї за класичним рецептом дивіться у відео.