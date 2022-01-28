Коврижка з хурмою та фініками – рецепт ароматної випічки, яка здивує своїм ароматом

Випічка з хурмою – актуальна зимова випічка, це можуть бути і торти, і тарти, і багато чого іншого.
Це м'яке печиво буде темним, уся справа в подрібнених у блендері або ножем фініках. Їх, до речі, треба замочити у гарячій воді.
М'яке печиво з хурмою та фініками / Фото: instagram.com/goldgiaro
Прикрасить печиво глазур, вона ж його і просочить. Зробити її потрібно із соку лимона та цукрової пудри.
У рецепті від фудблогерки aleksa_zhovnirпюре з хурми. Потрібно очистити фрукти та подрібнити до цього стану.
М'яке печиво з хурмою, фініками та прянощами⠀
М'яке печиво з хурмою, фініками та прянощами⠀ / Фото: instagram.com/aleksa_zhovnir/
Інгредієнти:⠀
- 2 склянки борошна;⠀
- по 1 ч. л. кориці, соди та солі;
- по 0,5 ч. л. мускатного горіха, гвоздики;
- 1 склянка пюре хурми; ⠀
- 200 г фініків; ⠀
- по 0,5 склянки олії та цукру; ⠀
- 3 ст. л. лимонного соку;⠀
- 1 яйце;⠀
- 150 г цукрової пудри.
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Як приготувати:
- Борошно просіяти зі спеціями. Змішати цукор, яйце, олію та дрібно нарізані фініки.
- Пюре хурми змішати з 1,5 ч. л. лимонного соку із содою. Намагатися, щоб суміш не перетворилася на желе.
- До сухої суміші додати обидві рідкі та розмішати до однорідності. Вилити в застелену пергаментом форму, випікати 25 хвилин за 180 градусів.
- Змішати цукрову пудру з 2-3 ст. л. лимонного соку. Глазур'ю намазати на гаряче печиво. Коли охолоне, розрізати на порційні шматочки.