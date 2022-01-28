Коврижка з хурмою та фініками – рецепт ароматної випічки, яка здивує своїм ароматом

Випічка з хурмою – актуальна зимова випічка, це можуть бути і торти, і тарти, і багато чого іншого.

Це м'яке печиво буде темним, уся справа в подрібнених у блендері або ножем фініках. Їх, до речі, треба замочити у гарячій воді.

М'яке печиво з хурмою та фініками / Фото: instagram.com/goldgiaro

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Прикрасить печиво глазур, вона ж його і просочить. Зробити її потрібно із соку лимона та цукрової пудри.

У рецепті від фудблогерки aleksa_zhovnirпюре з хурми. Потрібно очистити фрукти та подрібнити до цього стану.

М'яке печиво з хурмою, фініками та прянощами⠀

М'яке печиво з хурмою, фініками та прянощами⠀ / Фото: instagram.com/aleksa_zhovnir/

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Інгредієнти:⠀

2 склянки борошна;⠀

по 1 ч. л. кориці, соди та солі;

по 0,5 ч. л. мускатного горіха, гвоздики;

1 склянка пюре хурми; ⠀

200 г фініків; ⠀

по 0,5 склянки олії та цукру; ⠀

3 ст. л. лимонного соку;⠀

1 яйце;⠀

150 г цукрової пудри.

Тут знайдете рецепт соковитих сирників з хурмою до сніданку.

Як приготувати:

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