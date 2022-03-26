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Крокети по-бельгійськи – рецепт хрусткого картопляного перекусу

26 березня, 17:35
У картопляне пюре потрібно вершкове масло, жовток та ложка борошна. Щоб зручніше було формувати крокети, пюре має побути у морозилці

Кожна країна має свої кулінарні виконання з картоплею. В Естонії з неї роблять "поросят" зі свининою всередині, а от Бельгія відома насамперед картоплею фрі.

Саме цю країну вважають прародителькою цієї хрусткої страви. Але разом з фрі у цій країні високо цінують крокети. Готують з начинкою або без.

Картопляні крокети по-бельгійськи / Фото: іnstagram.com/bristolglutenfree

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Після того, як пюре буде готове, розкладіть його рівним шаром на деку та потримайте в морозилці.

Так буде легше та зручніше формувати крокети.

Картопляні крокети

Крокети з куркою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі;
  • 1 ст. л. солі;
  • 250 г вершкового масла;
  • олія;
  • 2 жовтки;
  • 110 г борошна;
  • мелений перець, мелений мускатний горіх;
  • 3 білки;
  • хлібні крихти.

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Як приготувати:

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  1. Картоплю очистити, нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді.
  2. Розім'яти в пюре, додати жовтки, масло та 1 ст. л. борошна. Приправити за смаком.
  3. Картопляну масу розподілити рівним шаром завтовшки 2,5 см на застелене деко. Накрити плівкою, прибрати в морозилку на годину.
  4. Білки збити окремо.
  5. Картопляну масу розрізати на однакові бруски. Розміром 2х2,5 см.
  6. Обваляти в борошні, потім – у білках і наприкінці – у крихті.
  7. Обсмажити на розігрітій олії.