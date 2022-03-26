Крокети по-бельгійськи – рецепт хрусткого картопляного перекусу

Кожна країна має свої кулінарні виконання з картоплею. В Естонії з неї роблять "поросят" зі свининою всередині, а от Бельгія відома насамперед картоплею фрі.

Саме цю країну вважають прародителькою цієї хрусткої страви. Але разом з фрі у цій країні високо цінують крокети. Готують з начинкою або без.

Картопляні крокети по-бельгійськи / Фото: іnstagram.com/bristolglutenfree

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Після того, як пюре буде готове, розкладіть його рівним шаром на деку та потримайте в морозилці.

Так буде легше та зручніше формувати крокети.

Картопляні крокети

Крокети з куркою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

1 кг картоплі;

1 ст. л. солі;

250 г вершкового масла;

олія;

2 жовтки;

110 г борошна;

мелений перець, мелений мускатний горіх;

3 білки;

хлібні крихти.

Рецепт литовської страви – картопляних ромбів швільпікай – читайте тут .

Як приготувати:

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