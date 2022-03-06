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Мереживні млинці на кефірі – як приготувати і рецепт

Ірина Маслова
6 березня, 07:18
Млинці потрібно замішувати чітко, як зазначено у рецепті. Після замішування тісто має постояти 10 хвилин, щоби піднятися

Перед тим, як братися за приготування цих млинців, познайомтеся з лайфхаками, щоб зробити їх ідеальними.

Для мереживних млинців потрібна сода або розпушувач. Крім кефіру, в тісто додається окріп.

Мереживні млинці / Фото: instagram.com/makarovamayya

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Можна надати їм оригінальної форми, наливаючи на сковороду суміш тонким струменем, ніби малюючи візерунки.

Рецепт зі сторінки dashkat93.

Мереживні млинці

Мереживні млинці / Фото: instagram.com/natali_tatarinova

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Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • по 1 ч. л. соди, солі;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 2 склянки кефіру;
  • 2 склянки борошна;
  • 2 склянки окропу;
  • 3 ст. л. олії.

Тут зібрані рецепти для млинців на майонезі, молоці та дріжджах.

Як приготувати:

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  1. Змішати саме в цій послідовності: яйця, сіль і цукор.
  2. Додати кефір, змішати. Додати соду, потім – борошно, перемішати.
  3. Влити окріп і швидко перемішати.
  4. Влити олію, дати тісту постояти 5-10 хвилин.
  5. Смажити млинці на розігрітій сковороді.