Мереживні млинці на кефірі – як приготувати і рецепт

Перед тим, як братися за приготування цих млинців, познайомтеся з лайфхаками, щоб зробити їх ідеальними.

Для мереживних млинців потрібна сода або розпушувач. Крім кефіру, в тісто додається окріп.

Мереживні млинці / Фото: instagram.com/makarovamayya

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Можна надати їм оригінальної форми, наливаючи на сковороду суміш тонким струменем, ніби малюючи візерунки.

Рецепт зі сторінки dashkat93.

Мереживні млинці

Мереживні млинці / Фото: instagram.com/natali_tatarinova

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Інгредієнти:

4 яйця;

по 1 ч. л. соди, солі;

2 ст. л. цукру;

2 склянки кефіру;

2 склянки борошна;

2 склянки окропу;

3 ст. л. олії.

Тут зібрані рецепти для млинців на майонезі, молоці та дріжджах.

Як приготувати:

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