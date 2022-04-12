Лінивий лагман за 30 хвилин – використовуємо тушенину та звичайні макарони

Дуже часто кажуть, що лагман, наголос на другий склад, – страва казахської кухні. І так, і ні. Складно сперечатися, коли йдеться, наприклад, про баурсаки – це традиційна випічка Казахстану.
А от лагман відомий за часів Шовкового шляху й в усіх країнах, якими він проходив.
Лагман на вечерю / Фото: Depositphotos
Лагман – це довгі борошняні вироби. Неважливо, як ви їх назвете – макарони, локшина чи паста. Зрозуміло, що роблять їх вручну.
Овочі бажано нарізати соломкою, цибуля – півкільцями. У рецепті від LudaEasyCook Позитивна Кухня використовуються звичайні макарони.
Лінивий лагман
Інгредієнти:
- тушенина або м'ясо – 500 г;
- цибуля – 3 шт.;
- морква;
- помідори – 2 шт. або томатна паста 3-5 ст. л.;
- болгарський перець;
- часник – 2 зуб.;
- порошок чилі – за смаком;
- вермішель або макарони – за смаком;
- хмелі-сунелі, паприка, коріандр, сушений часник, сушений базилік – по 1 ч. л.;
- сіль, перець.
Неймовірно смачна казахська страва нон-палау теж стане чудовою вечерею. Про її рецепт дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- На розігрітій олії обсмажити нарізану цибулю, подрібнений часник разом з порошком чилі.
- Додати тушенину або нарізане м'ясо з морквою. Додати всі спеції, воду, якщо використовуєте м'ясо, та готувати на середньому вогні до готовності м'яса.
- Додати помідори або пасту, болгарський перець. Тушкувати 10 хвилин.
- Всипати макарони та тушкувати до готовності макаронів. Додати зелень.
Як приготувати лінивий лагман – дивіться у відео.