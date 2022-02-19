Лінивий сметанник – він не випікається, але його потрібно потримати у холодильнику

Продовжуємо знайомитися з максимально простими способами приготування будь-яких десертів. Як зробити лінивий тирамісу – ми знаємо.

Настав час для нашого улюбленого сметанника. Він справді особливий, адже його основа – це подрібнене шоколадне печиво.

Лінивий сметанник / Фото: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Готується, як і основа для чизкейка, без випічки. А для крему, звісно, потрібна сметана, причому жирна сметана.

Вона уварюватиметься з цукром та яйцями. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Цей сметанник знайшли на каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Лінивий сметанник

Лінивий сметанник / Фото: Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

Інгредієнти для основи:

шоколадне печиво – 300 г;

вершкове масло 82% – 120 г;

молоко – 1 ст. л.

Крем:

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сметана 20% – 400 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

борошно – 50 г;

ванільний цукор – 2 ч. л.;

вершкове масло 82% – 100 г.

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Як приготувати:

У сотейнику з'єднати борошно, цукор та ванільний цукор. Добре перемішати. Вбити два яйця кімнатної температури і збити вінчиком до однорідності. Додати сметану та перемішати до однорідності. Уварити масу на середньому вогні, при постійному помішуванні. Довести до кипіння і готувати кілька хвилин, помішуючи. Охолодити в каструлі з холодною водою, постійно помішуючи. Накрити плівкою в контакт та прибрати в холодильник. Вершкове масло кімнатної температури нарізати і збити міксером з ванільним цукром (1 ч. л.). Частинами додати сметанну масу, постійно збиваючи. Печиво подрібнити в блендері і з'єднати з розтопленим вершковим маслом. Наприкінці влити молоко та перемішати. Відкласти 5 ст. л. суміші. У форму викласти основу з печива, залишивши для бортів, і добре утрамбувати. Тепер викласти крихту на бортах форми. Викласти на основу крем та розрівняти. Зверху викласти відкладену крихту, починаючи з країв і доходячи до центру сметанника. Лопаткою ущільнити крихту. Покрити верх крихтою, трохи ущільнюючи. Накрити плівкою та відправити в холодильник на 5 годин.

Тут дивіться, як легко і просто сформувати цей лінивий сметанник.