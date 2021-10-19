Кращі рецепти жульєна на день народження, коли потрібна ідеальна гаряча закуска

Жульєн у тому вигляді, в якому ми його знаємо, – виключно наша вигадка. Французи жульєном називають спосіб нарізки овочів, коли з-під ножа вони виходять завтовшки півтора міліметра. Саме слово з французької можна перекласти як "липневий". Тобто пора року, коли багато овочів і їх потрібно активно готувати.
Але тим не менш, наша кулінарна вигадка міцно засіла на столах і цілком гідна стати частиною святкового меню. Тож якщо шукаєте щось швидке і смачне у якості гарячої закуски на день народження, можна спробувати жульєн.
Рецепти жульєна до дня народження / Фото: Depositphotos
Жульєн з білими грибами і сиром
Інгредієнти:
- Куряче філе – 1 шт.
- Білі гриби – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Натуральний йогурт – 20 г
- Сир – 1 ст. л.
- Сир твердий – 50 г
- Сіль, спеції
Як приготувати:
- Філе нарізати кубиками й обсмажити зі спеціями. Додати дрібно нарізані цибулю і часник. Готувати 10 хвилин.
- Додати дрібно нарізані гриби і готувати ще 10 хвилин. Тертий твердий сир змішати із сиром.
- Розкласти по формах, зверху викласти сирну масу і запікати 25 хвилин за 200 градусів.
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Жульєн з помідором і баклажаном
Інгредієнти:
- Баклажан – 1 шт.
- Помідори – 3 шт.
- Кабачок – половина
- Вершки – 200 мл
- Сир твердий – 100 г
- Часник – 1 зуб.
- Сіль, перець, зелень
Як приготувати:
- Баклажан тонко нарізати і обсмажити в олії з обох боків. Обсмажити нарізану цибулю, додати нарізані кабачок і помідори, подрібнений часник і тушкувати 10 хвилин.
- Залити вершками, посолити, поперчити. Додати натертий сир і перемішати.
- На дно форм викласти баклажан і залити овочами у вершках.
- Запікати 15 хвилин за 180 градусів.
Жульєн з рибою
Інгредієнти:
- Філе червоної риби, печериці – по 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Вершки 10% – 350 мл
- Сир твердий – 100 г
- Борошно – 1 ст. л.
- Сіль, перець, спеції, зелень
Як приготувати:
- Філе промити, нарізати кубиками. Сир натерти, цибулю дрібно нарізати. Гриби нарізати тонкими пластинками і обсмажувати, доки не випарується рідина.
- Цибулю обсмажити до м'якості і додати гриби. Потім додати рибу, посипати борошном, посолити, поперчити і готувати 3-5 хвилин.
- Влити вершки і готувати, доки соус не загусне. Розкласти по формах, посипати тертим сиром.
- Випікати за 200 градусів 7-10 хвилин.
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Жульєн з картоплею, куркою і грибами
Інгредієнти:
- Картопля – 800 г
- Філе – 300 г
- Печериці – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Молоко – 500 мл
- Борошно – 50 г
- Сир – 150 г
- Олія
- Сіль, перець, спеції, зелень – за смаком
Як приготувати:
- Картоплю нарізати соломкою і обсмажити. Курку і гриби нарізати і окремо тушкувати 30 хвилин. Додати спеції, посолити, поперчити.
- Для соусу розтопити вершкове масло, просіяти борошно, додати молоко, перемішати. Готувати до загустіння і додати до грибів і курки.
- Коли соус закипить, додати дрібно нарізаний кріп.
- На дно форм викласти картоплю. Додати гриби і курку, посипати тертим сиром.
- Запікати 20 хвилин за 180 градусів.
Жульєн зі свининою і печерицями
Інгредієнти:
- Свинина, гриби – по 200 г
- Вершки 30% – 250 г
- Сир твердий – 50 г
- Цибуля – 2 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Сіль, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Гриби і м'ясо нарізати соломкою. Цибулю – тонкими кільцями.
- Обсмажити цибулю 2 хвилини, додати м'ясо і гриби, готувати ще 20 хвилин.
- Додати вершки і протушкувати 10 хвилин.
- Розкласти в форму, посипати тертим сиром і випікати за 180 градусів до появи скоринки.
- Прикрасити зеленню.
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Курячий жульєн з грибами
Інгредієнти на 2 порції:
- Куряче філе, печериці – по 100 г
- Цибуля ріпчаста – 50 г
- Вершки 20% – 100 мл
- Сир – 50 г
- Олія – 1-2 ст. л.
- Сіль, перець, спеції, зелень – за смаком
Як приготувати:
- Курку, гриби і цибулю порізати соломкою.
- Усі інгредієнти пасерувати на олії. Посолити і поперчити за смаком. Додати вершки, прогріти до загустіння.
- Викласти все у форми та посипати тертим сиром.
- Запікати 10 хвилин за 200 градусів. Прикрасити зеленню.