Кращі рецепти жульєна на день народження, коли потрібна ідеальна гаряча закуска

Жульєн у тому вигляді, в якому ми його знаємо, – виключно наша вигадка. Французи жульєном називають спосіб нарізки овочів, коли з-під ножа вони виходять завтовшки півтора міліметра. Саме слово з французької можна перекласти як "липневий". Тобто пора року, коли багато овочів і їх потрібно активно готувати.

Але тим не менш, наша кулінарна вигадка міцно засіла на столах і цілком гідна стати частиною святкового меню. Тож якщо шукаєте щось швидке і смачне у якості гарячої закуски на день народження, можна спробувати жульєн.

Рецепти жульєна до дня народження / Фото: Depositphotos

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Жульєн з білими грибами і сиром

Жульєн з білими грибами і сиром / Фото: instagram.com/innissa_pp/?hl=ru

Інгредієнти:

Куряче філе – 1 шт.

Білі гриби – 200 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Натуральний йогурт – 20 г

Сир – 1 ст. л.

Сир твердий – 50 г

Сіль, спеції

Як приготувати:

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Філе нарізати кубиками й обсмажити зі спеціями. Додати дрібно нарізані цибулю і часник. Готувати 10 хвилин. Додати дрібно нарізані гриби і готувати ще 10 хвилин. Тертий твердий сир змішати із сиром. Розкласти по формах, зверху викласти сирну масу і запікати 25 хвилин за 200 градусів.

Жульєн з помідором і баклажаном

Жульєн з помідором і баклажаном / Фото: instagram.com/eliza_gluzskaya/?hl=ru

Інгредієнти:

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Баклажан – 1 шт.

Помідори – 3 шт.

Кабачок – половина

Вершки – 200 мл

Сир твердий – 100 г

Часник – 1 зуб.

Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

Баклажан тонко нарізати і обсмажити в олії з обох боків. Обсмажити нарізану цибулю, додати нарізані кабачок і помідори, подрібнений часник і тушкувати 10 хвилин. Залити вершками, посолити, поперчити. Додати натертий сир і перемішати. На дно форм викласти баклажан і залити овочами у вершках. Запікати 15 хвилин за 180 градусів.

Жульєн з рибою

Жульєн з рибою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Філе червоної риби, печериці – по 300 г

Цибуля – 1 шт.

Вершки 10% – 350 мл

Сир твердий – 100 г

Борошно – 1 ст. л.

Сіль, перець, спеції, зелень

Як приготувати:

Філе промити, нарізати кубиками. Сир натерти, цибулю дрібно нарізати. Гриби нарізати тонкими пластинками і обсмажувати, доки не випарується рідина. Цибулю обсмажити до м'якості і додати гриби. Потім додати рибу, посипати борошном, посолити, поперчити і готувати 3-5 хвилин. Влити вершки і готувати, доки соус не загусне. Розкласти по формах, посипати тертим сиром. Випікати за 200 градусів 7-10 хвилин.

Жульєн з картоплею, куркою і грибами

Жульєн з картоплею, куркою і грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Картопля – 800 г

Філе – 300 г

Печериці – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Молоко – 500 мл

Борошно – 50 г

Сир – 150 г

Олія

Сіль, перець, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати:

Картоплю нарізати соломкою і обсмажити. Курку і гриби нарізати і окремо тушкувати 30 хвилин. Додати спеції, посолити, поперчити. Для соусу розтопити вершкове масло, просіяти борошно, додати молоко, перемішати. Готувати до загустіння і додати до грибів і курки. Коли соус закипить, додати дрібно нарізаний кріп. На дно форм викласти картоплю. Додати гриби і курку, посипати тертим сиром. Запікати 20 хвилин за 180 градусів.

Жульєн зі свининою і печерицями

Жульєн зі свининою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Свинина, гриби – по 200 г

Вершки 30% – 250 г

Сир твердий – 50 г

Цибуля – 2 шт.

Вершкове масло – 50 г

Сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

Гриби і м'ясо нарізати соломкою. Цибулю – тонкими кільцями. Обсмажити цибулю 2 хвилини, додати м'ясо і гриби, готувати ще 20 хвилин. Додати вершки і протушкувати 10 хвилин. Розкласти в форму, посипати тертим сиром і випікати за 180 градусів до появи скоринки. Прикрасити зеленню.

Курячий жульєн з грибами

Жульєн з куркою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 2 порції:

Куряче філе, печериці – по 100 г

Цибуля ріпчаста – 50 г

Вершки 20% – 100 мл

Сир – 50 г

Олія – 1-2 ст. л.

Сіль, перець, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати: