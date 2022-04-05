Марокканський морквяний салат – корисний рецепт спеціяльно для Раків

Людей, народжених під сузір'ям Рак, складно назвати активними в спілкуванні та суспільстві загалом, якщо порівняти їх, наприклад, з Овнами.
Овни все-таки люди дуже енергійні й вимагають ситнішої їжі – приготуйте для них оксамитове куряче філе.
Рецепт морквяного салату для Раків / Фото: www.mashed.com
Але серед Раків є ті, кого можна назвати душею компанії. Щоправда, не надто великої та галасливої компанії.
Привертають до себе представники цього знаку зодіаку насамперед своєю здатністю зорієнтуватися в будь-якій ситуації.
Цей марокканський салат з моркви та з цікавою заправкою Раки оцінять. Він вітамінний і виконаний у дуже цікавих смакових поєднаннях.
Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.
Корисний марокканський морквяний салат для Раків
Інгредієнти:
- по 3 ст. л. оливкової олії, яблучного оцту;
- 1 зубчик часнику;
- 1 ст. л. меду;
- по 1 ч. л. діжонської гірчиці, порошку карі;
- сіль, перець;
- 4 склянки тертої моркви;
- петрушка, зелена цибуля;
- 100 г обсмаженого насіння соняшника;
- 100 г родзинок.
Для Риб можна приготувати дуже ніжну скумбрію, докладний рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- З'єднайте оливкову олію, оцет, подрібнений часник, мед, гірчицю, карі, сіль та перець.
- Наріжте петрушку та цибулю.
- Якщо насіння сире, обсмажте на сухій сковороді 3-5 хвилин.
- Змішайте моркву, петрушку, зелену цибулю, насіння соняшника, родзинки та заправку та подавайте.
Докладніше про цей морквяний салат дивіться у відео.