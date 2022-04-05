Марокканський морквяний салат – корисний рецепт спеціяльно для Раків

Людей, народжених під сузір'ям Рак, складно назвати активними в спілкуванні та суспільстві загалом, якщо порівняти їх, наприклад, з Овнами.

Овни все-таки люди дуже енергійні й вимагають ситнішої їжі – приготуйте для них оксамитове куряче філе.

Рецепт морквяного салату для Раків / Фото: www.mashed.com

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Але серед Раків є ті, кого можна назвати душею компанії. Щоправда, не надто великої та галасливої компанії.

Привертають до себе представники цього знаку зодіаку насамперед своєю здатністю зорієнтуватися в будь-якій ситуації.

Цей марокканський салат з моркви та з цікавою заправкою Раки оцінять. Він вітамінний і виконаний у дуже цікавих смакових поєднаннях.

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Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

Корисний марокканський морквяний салат для Раків

Корисний марокканський морквяний салат для Раків / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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по 3 ст. л. оливкової олії, яблучного оцту;

1 зубчик часнику;

1 ст. л. меду;

по 1 ч. л. діжонської гірчиці, порошку карі;

сіль, перець;

4 склянки тертої моркви;

петрушка, зелена цибуля;

100 г обсмаженого насіння соняшника;

100 г родзинок.

Для Риб можна приготувати дуже ніжну скумбрію, докладний рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

З'єднайте оливкову олію, оцет, подрібнений часник, мед, гірчицю, карі, сіль та перець. Наріжте петрушку та цибулю. Якщо насіння сире, обсмажте на сухій сковороді 3-5 хвилин. Змішайте моркву, петрушку, зелену цибулю, насіння соняшника, родзинки та заправку та подавайте.

Докладніше про цей морквяний салат дивіться у відео.