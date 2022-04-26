Мексиканське куряче рагу – готується за 30 хвилин, сподобається всій сім'ї

Рецептів з курячим філе для швидкої вечері тисячі, дуже соковитим воно виходить, якщо обсмажити у збитих яєчних білках.

Спробуйте мексиканське куряче рагу, яке готується в одній сковороді буквально за 30 хвилин. Крім філе, потрібні консервована кукурудза та томати у власному соку. Якщо є свіжі, візьміть їх.

Мексиканське куряче рагу / Фото: www.mashed.com

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Подавайте з нарізаним лимоном та кінзою, на гарнір можна відварити рис. Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

Мексиканське куряче рагу

Мексиканське куряче рагу / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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1 ст. л. оливкової олії;

1 шт. цибуля, болгарський перець;

4 зубчики часнику;

1 ч. л. суміші порошку чилі, паприки;

по 1/2 ч. л. кмину, орегано, меленого коріандру;

2 курячі філе, нарізані кубиками;

1 б. консервованих помідорів;

1 склянка курячого бульйону – за бажанням;

150 г консервованої кукурудзи;

сіль, перець.

Якщо віддаєте перевагу вечері без м'яса, приготуйте рагу з квасолі та кукурудзи. Як це зробити – дивіться тут.

Як приготувати:

Нагрійте оливкову олію у великій сковороді. Обсмажте цибулю та перець близько 5 хвилин. Додайте часник і готувати ще хвилину, постійно помішуючи. Додайте спеції та готуйте близько 2 хвилин. Додайте нарізану кубиками курку і готуйте близько 3 хвилин. Влийте консервовані помідори та курячий бульйон, добре перемішайте та доведіть до кипіння. Накрийте кришкою сковороду, зменшіть вогонь до мінімуму і тушкуйте 15 хвилин. Додайте кукурудзу, сіль та перець за смаком, тушкуйте 5 хвилин. Подавайте з рисом, лимоном, нарізаною кінзою.

На відео дивіться, як приготувати мексиканське куряче рагу.

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Тут рецепт для мультиварки, в ній приготувати дуже смачне рагу зі свинини.