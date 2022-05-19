Мигдальне молоко в домашніх умовах – базовий рецепт і три нові смаки

У домашніх умовах можна різнобічно експериментувати. Наприклад, зробити швидкий кукурудзяний хліб або приготувати пів літра мигдального молока.

Саме на його користь багато хто сьогодні відмовляється від коров'ячого. Мигдальне молоко солодкувате на смак, тому в базовий рецепт потрібно додати щіпку морської солі. Сіль врівноважить непотрібну солодкість.

Мигдальне молоко в домашніх умовах / Фото: Getty Images

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Але на цьому потенціял рослинного молока не закінчується. За допомогою заморожених ягід, меду, куркуми, кураги, какао та цедри апельсина можна отримати мигдальне молоко найнесподіваніших смаків.

Рецепти знайшли на каналі Maria Nevelson.

Як зробити мигдальне молоко – базовий рецепт

Мигдаль треба залити водою і залишити на 6-8 годин

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Знадобиться сто грамів мигдалю, пів літра чистої води та дрібка солі, бажано, щоб вона була морською.

Горіхи залийте водою та залиште на 6-8 годин. Потім воду потрібно злити, добре промити горіхи та викласти в чашу блендера.

До горіхів влийте 500 мілілітрів чистої води й додайте щіпку морської солі. Збивайте дві хвилини. Тепер молоко можна процідити через кілька шарів марлі в ємність з кришкою.

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Отже, у вас вийшло базове мигдалеве молоко, яке можна перетворити на мигдалеве молоко з різними смаками.

Полунично-розмаринове. Для нього потрібно 200 грамів замороженої або свіжої ягоди, чайна ложка кленового сиропу або меду й трохи розмарину.

Усі інгредієнти викладіть у блендер і залийте базовим мигдальним молоком. Збийте до однорідності й перелийте в ємність з кришкою.

Золоте мигдальне молоко. До базового потрібно додати ванілін або краплю ванілі, дві штуки вимитої кураги, зернятко кардамону та половину чайної ложки куркуми. Усе це пробийте в блендері.

Мигдальне молоко апельсин-какао. Для нього потрібні дві столові ложки какао, кориця, мускатний горіх і гвоздика – по дуже маленькій дрібці.

Усе це залийте мигдальним молоком у блендері та додайте по чайній ложці цедри апельсина та меду. Добре пробийте.

Будь-яке мигдальне молоко зберігайте в холодильнику в закритих ємностях.

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