Морквяні оладки з апельсиновим соусом – рецепт для дуже симпатичного сніданку

Як ми встигли переконатися, рецептів оладок більше, ніж можна уявити. Ми знаємо, як спекти польські з яблуками, що подаються з цукровою пудрою.

Ці ж оладки на основі сирої моркви, до того ж із цитрусовим соусом. Важливо починати смажити їх на сухій сковороді, а дійти до готовності оладки мають під кришкою.

Морквяні оладки / Фото: Depositphotos

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Рецепт фудблогерки narisovano.

Морквяні оладки з апельсиновим соусом

Морквяні оладки з апельсиновим соусом / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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100 г тертої сирої моркви;

200 г теплого кефіру;

1 яйце;

20-30 г цукру;

цедра апельсина;

100 г борошна;

1/2 ч. л. розпушувача;

2 ст. л. олії.

Для соусу:

сік та м'якоть апельсина;

10 г вершкового масла;

1 ч. л. крохмалю (можна замінити рисовим борошном);

20 г цукру;

1 ст. л. сметани.

Якщо любите солоні оладки, то тут знайдете рецепт курячих з броколі та помідорами.

Як приготувати:

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