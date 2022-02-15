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Морквяні оладки з апельсиновим соусом – рецепт для дуже симпатичного сніданку

Ірина Маслова
15 лютого, 07:03
Тісто замішується на кефірі, його треба трохи підігріти. Для соусу потрібен апельсин та його цедра, трохи вершкового масла та крохмалю

Як ми встигли переконатися, рецептів оладок більше, ніж можна уявити. Ми знаємо, як спекти польські з яблуками, що подаються з цукровою пудрою.

Ці ж оладки на основі сирої моркви, до того ж із цитрусовим соусом. Важливо починати смажити їх на сухій сковороді, а дійти до готовності оладки мають під кришкою.

Морквяні оладки / Фото: Depositphotos

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Рецепт фудблогерки narisovano.

Морквяні оладки з апельсиновим соусом

Морквяні оладки з апельсиновим соусом / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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  • 100 г тертої сирої моркви;
  • 200 г теплого кефіру;
  • 1 яйце;
  • 20-30 г цукру;
  • цедра апельсина;
  • 100 г борошна;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • 2 ст. л. олії.

Для соусу:

  • сік та м'якоть апельсина;
  • 10 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. крохмалю (можна замінити рисовим борошном);
  • 20 г цукру;
  • 1 ст. л. сметани.

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Як приготувати:

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  1. Моркву натерти на тертці. Кефір підігріти. Натерти цедру апельсина. Яйце збити з цукром, додати моркву і цедру, влити кефір і перемішати.
  2. Всипати борошно з розпушувачем. Перемішати. Влити олію, розмішати.
  3. Смажити на добре прогрітій сухій сковороді. Другий бік оладок готувати під кришкою.
  4. Для соусу вичавити сік і м'якоть апельсина. Додати крохмаль/борошно, перемішати.
  5. Розтопити на сковороді масло, вилити сік і м'якоть апельсина, додати цукор, перемішати і тушкувати кілька хвилин. Зняти з вогню, трохи остудити, додати сметану, перемішати.
  6. За бажанням пробити соус блендером.