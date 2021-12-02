М'ясо "гармошка" на день народження – гості питатимуть ці рецепти

Будь-яке м'ясо, яке запікається у духовці, – смачне завжди. Цей метод, названий у народі "гармошкою", теж привабливий.

На м'ясі потрібно зробити надрізи і покласти туди все, що під час запікання дає сік. У нашому випадку – це помидори, гриби, твердий сир.

М'ясо "гармошка" на день народження - рецепти

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Тож якщо ви поки не знаєте, як цікаво приготувати м'ясо до дня народження, спробуйте ці способи.

М'ясо від tatiana_cook2020 з помідорами та сиром маринується в гірчиці, соєвому соусі, лимонному соку. .

Для "гармошки" за рецептом delicious_from_elena пропонується соус зі сметани з часником. Ним потрібно полити м'ясо за 15 хвилин до кінця приготування.

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М'ясо "гармошка" з картоплею та грибами

М'ясо "гармошка" з картоплею та грибами / Фото: instagram.com/delicious_from_elena/

Інгредієнти:

Свинина (шийна частина, корейка або лопатка) – 1,5 кг

Картопля, помідори, цибуля – по 2 невеликі

Печериці – 4 середніх

Маринад:

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Гірчиця – 2/3 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Італійські трави – 1/2 ч. л.

Паприка суха – 1 ч. л.

Олія – 1 ст. л.

Соус:

Сметана – 90 г

Сіль – щіпка

Часник – 2 зубчики

Петрушка або кріп

Як приготувати:

М'ясо промити, обсушити рушником, зробити надрізи не до кінця. Для маринаду змішати всі інгредієнти, ретельно змастити м'ясо та залишити маринуватися понад 3 години. Помідори, цибулю та гриби нарізати за смаком, змішати та викласти у надрізи. Запікати за 180 градусів близько 2 годин. За 15 хвилин до кінця приготування змішати інгредієнти для соусу (часник пропустити через прес) та полити м'ясо.

М'ясо "гармошка" з помідорами та сиром

М'ясо "гармошка" з помідорами та сиром / Фото: instagram.com/tatiana_cook2020/

М'ясо (свинина/яловичина) – 1 кг

Помідор – 2 шт.

Сир твердий – 200 г

Часник – 3 зубчики

Інгредієнти:

Маринад:

Лимонний сік, гірчиця – по 1 ст. л.

Соєвий соус – 2-3 ст. л.

Оливкова або соняшникова олія – 2 ст. л.

Як приготувати: