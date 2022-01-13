На молоці та картопляному відварі – рецепти тіста для вареників на старий Новий рік

Старий Новий рік , який ми зустрічатимемо з 13 на 14 січня, передбачає присутність на столі вареників з різними начинками.
Важливо – правильно замісити тісто, вимісити і дати йому відпочити перед ліпленням. Нижче знайдете перевірені фудблогерами рецепти для найеластичнішого та найміцнішого тіста.
Рецепти тіста для вареників на старий Новий рік / Фото: instagram.com/v_oks_v
Тісто на молоці від mybakery_nkзаварне. Після замісу йому потрібно відпочити 30 хвилин.
Тісто на картопляному відварі за рецептом volshebnaya-eda.ruне потрібно солити. Сіль додається у воду, де варитиметься картопля.
Тісто для вареників на молоці
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- 1 яйце;
- по щіпці цукру та солі;
- 400 г борошна.
Як приготувати:
- Молоко, яйце, цукор, сіль і половину борошна з'єднати в сотейнику і заварити до загустіння. Не кип'ятити. Висипати решту борошна. Замісити тісто.
- Накрити плівкою і дати відпочити 30 хвилин.
Тісто для вареників на картопляному відварі
Інгредієнти:
- 400 г пшеничного борошна;
- 200 мл картопляного відвару;
- 3 ст. л. олії.
Як приготувати:
- У миску просіяти борошно, по центру зробити лунку і влити олію. Не перемішувати.
- Влити 200 мл гарячого картопляного відвару. Швидко розмішати ложкою, а потім замісити руками.
- Вийде м'яке тісто, яке не липне до рук. Накрити рушником і відставити, доки готуватиметься начинка.