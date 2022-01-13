На молоці та картопляному відварі – рецепти тіста для вареників на старий Новий рік

Старий Новий рік , який ми зустрічатимемо з 13 на 14 січня, передбачає присутність на столі вареників з різними начинками.

Важливо – правильно замісити тісто, вимісити і дати йому відпочити перед ліпленням. Нижче знайдете перевірені фудблогерами рецепти для найеластичнішого та найміцнішого тіста.

Рецепти тіста для вареників на старий Новий рік / Фото: instagram.com/v_oks_v

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Тісто на молоці від mybakery_nkзаварне. Після замісу йому потрібно відпочити 30 хвилин.

Тісто на картопляному відварі за рецептом volshebnaya-eda.ruне потрібно солити. Сіль додається у воду, де варитиметься картопля.

Тісто для вареників на молоці

Інгредієнти:

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250 мл молока;

1 яйце;

по щіпці цукру та солі;

400 г борошна.

Як приготувати:

Молоко, яйце, цукор, сіль і половину борошна з'єднати в сотейнику і заварити до загустіння. Не кип'ятити. Висипати решту борошна. Замісити тісто. Накрити плівкою і дати відпочити 30 хвилин.

Тісто для вареників на картопляному відварі

Інгредієнти:

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400 г пшеничного борошна;

200 мл картопляного відвару;

3 ст. л. олії.

Як приготувати: