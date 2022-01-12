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Вареники на старий Новий рік – як приготувати їх з буряковою начинкою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 січня, 13:00
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У начинку, крім буряків безпосередньо, потрібні картопля та трохи пармезану. Все ж таки так готують аналог наших вареників в Італії. Обов'язково перед подачею їх потрібно прикрасити маком
Вареники з буряковою начинкою
Вареники з буряковою начинкою / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Вдалі вареники на старий Новий рік – еластичне тісто і насамперед добре приготовлена начинка.

Частіше ми беремо для цього картоплю, капусту, гриби, м'ясо. А от буряк, як це не дивно, використовують італійці та називають такі "вареники" casunzei ampezzati.

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Фудблогерка vinegretteblog радить додати хлібні крихти, якщо начинка вийде занадто вологою.

Вареники з буряковою начинкою

Інгредієнти:

  • 250 г борошна з м'яких сортів пшениці;
  • 50 г манки;
  • 3 яйця;
  • 600 г буряків;
  • 200 г картоплі;
  • 40 г пармезану;
  • 1 яйце;
  • вершкове масло, мак;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. З борошна, манки, яєць замісити тісто. За необхідності додати воду. Накрити плівкою, залишити на 30 хвилин.
  2. Буряк відварити, картоплю відварити в підсоленій воді в кожушках. Почистити та натерти на дрібній тертці. З'єднати.
  3. Додати тертий пармезан, трохи тертого масла, яйце, сіль і перемішати.
  4. Сформувати вареники та відварити до готовності у підсоленій воді.
  5. Перед подачею прикрасити маком.

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