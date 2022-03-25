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Трохи цукру та сало – як готують квашену тушковану капусту в Латвії та рецепт

25 березня, 15:47
Треба сказати, що у Латвії дуже люблять тушкувати квашену капусту. Додають до неї моркву, томатну пасту, часник і навіть яблука та мед

Капусту тушкують не тільки у нас. У Греції, щоправда, свіжу, готують з рисом. Називається вона лаханоризо.

У Латвії тушкована квашена капуста – хіт. Рецептів її дуже багато, як і інгредієнтів, що супроводжують страву. З дуже несподіваних – мед та яблука.

Для тушкування найкраще підходить білокачанна капуста / Фото: Depositphotos

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Капуста, рецепт якої нижче, також дуже цікава. Використовується сало, яке потрапляє до злегка обсмаженого цукру, а потім – до капусти.

Подають її з копченостями, сосисками або картоплею.

Рецепт із сайту Latvianeats.com, присвяченого латвійській кухні.

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Квашена тушкована капуста – латвійський рецепт

Тушкована капуста квашена / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг квашеної капусти;
  • вода;
  • 100 г сала;
  • 9 ст. л. цукру.

Тут знайдете рецепт відомої грузинської закуски пхалі. Потрібна свіжа капуста.

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Як приготувати:

  1. Капусту трохи промити, відкинути на друшляк. Додати воду, довести до кипіння. Тушкувати 1,5-2 години на середньому вогні.
  2. Відкинути квашену капусту на друшляк, стежачи, щоб не залишилося зайвої рідини.
  3. Розтопити цукор у великій сковороді, доки він стане золотаво-коричневим. Додати нарізане сало та обережно перемішати, доки цукор та жир не розтануть.
  4. Додати квашену капусту та готувати, періодично помішуючи, 10-15 хвилин до золотавого кольору.