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Десерт "Бите скло" – простий рецепт желейного торта за 80 гривень

Ірина Маслова
21 квітня, 13:48
Друга назва цього десерту "Калейдоскоп". Желе може бути трьох і двох смаків, сам торт формується у силіконовій формі для кексу

Цей різнокольоровий торт з розряду швидких і без проблем десертів без випічки. Поки желе застигатиме в холодильнику, можна зайнятися сметанним кремом.

Посилити смак "Битого скла" можуть шматочки фруктів, ягоди або подрібнене печиво. Це все додається перед тим, як торт вирушить у холодильник.

Швидкий десерт-торт "Бите скло"

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Вартість цього десерту трохи більше 80 гривень, а це вдвічі збільшує його привабливість.

Авторка рецепта Готувати просто взяла 500 грамів сметани, звісно, її можна брати трохи менше, а желе, відповідно, більше.

Десерт "Бите скло"

Десерт "Бите скло"

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Інгредієнти:

  • 3 упаковки желе різного кольору;
  • 20 г желатину;
  • 500 г сметани;
  • 100 г цукру;
  • печиво або фрукти – за бажанням.

Десерт можна приготувати і за 25 хвилин, для нього потрібні горіхи та яблука.

Як приготувати:

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  1. Кожен пакетик желе розчинити в окропі, згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Коли желе охолоне, вилити його у форму, це може бути глибока квадратна тарілка. Відправити у холодильник до застигання. Після того, як застигне, нарізати його середніми кубиками.
  3. Желатин залити гарячою водою та ретельно розмішати. Грудочок не має залишатися.
  4. У сметану додати ванілін та цукор, влити желатин і ретельно перемішати вінчиком.
  5. У силіконову форму для кексу викласти желе, чергуючи кольори. Залити сметанним кремом. Тепер можна додати нарізані фрукти та печиво.
  6. Відправити у холодильник на 30-40 хвилин.

Докладніше про цей швидкий і смачний десерт дивіться у відео.

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