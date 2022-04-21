Десерт "Бите скло" – простий рецепт желейного торта за 80 гривень

Цей різнокольоровий торт з розряду швидких і без проблем десертів без випічки. Поки желе застигатиме в холодильнику, можна зайнятися сметанним кремом.
Посилити смак "Битого скла" можуть шматочки фруктів, ягоди або подрібнене печиво. Це все додається перед тим, як торт вирушить у холодильник.
Швидкий десерт-торт "Бите скло"
Вартість цього десерту трохи більше 80 гривень, а це вдвічі збільшує його привабливість.
Авторка рецепта Готувати просто взяла 500 грамів сметани, звісно, її можна брати трохи менше, а желе, відповідно, більше.
Десерт "Бите скло"
Інгредієнти:
- 3 упаковки желе різного кольору;
- 20 г желатину;
- 500 г сметани;
- 100 г цукру;
- печиво або фрукти – за бажанням.
Десерт можна приготувати і за 25 хвилин, для нього потрібні горіхи та яблука.
Як приготувати:
- Кожен пакетик желе розчинити в окропі, згідно з інструкцією на упаковці.
- Коли желе охолоне, вилити його у форму, це може бути глибока квадратна тарілка. Відправити у холодильник до застигання. Після того, як застигне, нарізати його середніми кубиками.
- Желатин залити гарячою водою та ретельно розмішати. Грудочок не має залишатися.
- У сметану додати ванілін та цукор, влити желатин і ретельно перемішати вінчиком.
- У силіконову форму для кексу викласти желе, чергуючи кольори. Залити сметанним кремом. Тепер можна додати нарізані фрукти та печиво.
- Відправити у холодильник на 30-40 хвилин.
Докладніше про цей швидкий і смачний десерт дивіться у відео.
Якщо стежите за правильним харчуванням, а десерт хочеться, приготуйте цей дієтичний "Наполеон".